Fortaleza ganha nova concessionária KIA em parceria com o Grupo Iguauto

Concessionária reúne modelos híbridos, elétricos e utilitários, fortalecendo a presença da KIA no Nordeste

Escrito por
Agência de Conteúdo DN producaodiario@svm.com.br
Negócios
Legenda: Concessionária conta com showroom moderno, área de pós-venda e oficina especializada.
Foto: Divulgação

A capital cearense passa a contar com uma nova opção no setor automotivo com a inauguração da concessionária KIA Iguauto, localizada na Avenida Rogaciano Leite, 951. O lançamento marca a união entre a montadora sul-coreana, reconhecida mundialmente pela tecnologia e inovação, e o Grupo Iguauto, tradicional rede de concessionárias com atuação consolidada no Nordeste.

A chegada da KIA a Fortaleza amplia a oferta de veículos com foco em sustentabilidade, desempenho e design moderno. O portfólio inclui modelos híbridos e elétricos, alinhados às tendências globais de mobilidade, além do utilitário Kia Bongo K2500, caminhão leve a diesel 4x4 com ampla aceitação no transporte urbano pela capacidade de carga e versatilidade.

De acordo com Marcelo Freire, sócio da KIA Iguauto, a abertura da nova loja reflete a busca da empresa por oferecer soluções que atendam a diferentes perfis de clientes. “Representa mais opções e inovação para o consumidor cearense. Estamos trazendo uma marca global, reconhecida pela qualidade, design e tecnologia, para somar ao mercado local, que está cada vez mais exigente. Além disso, a inauguração gera novas oportunidades de emprego, movimenta a economia e reforça o papel de Fortaleza como um polo automotivo no Nordeste”, destaca o gestor.

Outro diferencial destacado pela concessionária é a variedade de modelos voltados tanto para motoristas que priorizam inovação tecnológica quanto para empresas que buscam eficiência logística. “A KIA se destaca por oferecer um portfólio versátil, que atende tanto ao cliente que busca um veículo moderno, seguro e tecnológico para o dia a dia, quanto às empresas que necessitam de soluções eficientes para suas operações. Os modelos híbridos e elétricos da marca reforçam o compromisso com a mobilidade sustentável, enquanto o caminhão Bongo é um grande aliado para frotistas e empreendedores, conhecido pela robustez e praticidade. Essa diversidade permite que a KIA atenda diferentes perfis de clientes com a mesma excelência”, afirma Marcelo Freire.

A concessionária conta com showroom moderno, área de pós-venda, oficina especializada e equipe preparada para apresentar as novidades da marca.

Serviço

KIA Iguauto Fortaleza
Localização: Avenida Rogaciano Leite, 951 – Fortaleza–CE
Site: www.kiaiguauto.com.br
WhatsApp: (85) 9.8949-2636
Instagram: @iguauto_kia

