Fortaleza alcança maior Índice de Governança Municipal entre as cidades do Nordeste, avalia Sudene

Fortaleza alcançou o primeiro lugar do ranking entre as capitais do Nordeste na avaliação da qualidade da administração local pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), considerando quesitos de desempenho, finanças e gestão. A Capital cearense teve média de 7,04 no Índice de Governança Municipal (IGM), que varia de 0 a 10. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (21).

O levantamento realizado pela autarquia, Ranking Sudene IGM / CFA 2020, apresentou a média geral dos 1990 municípios da área de atuação da Sudene.

Logo atrás de Fortaleza ficaram as capitais nordestinas de Salvador e João Pessoa. Confira o ranking:

Fortaleza (CE) - 7,04 no IGM

Salvador (BA) - 6,87 no IGM

João Pessoa (PB) - 6,49 no IGM

Natal (RN) - 6,08 no IGM

Teresina (PI) - 5,89 no IGM

Aracaju (SE) - 5,75 no IGM

Recife (PE) - 5,68 no IGM

Maceió (AL) - 5,62 no IGM

São Luís (MA) - 4,95 no IGM.

“O índice de Governança Municipal da área da Sudene contribuirá com o direcionamento de políticas públicas municipais. O projeto também dá cumprimento ao estabelecido no eixo 6 do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que trata do desenvolvimento institucional e do fortalecimento das gestões locais. Será possível identificar as principais dificuldades de cada um dos municípios, possibilitando o direcionamento de ações específicas”, explicou o superintendente Evaldo Cruz Neto.

Transparência

A Sudene explica que o trabalho é um dos desdobramentos do acordo de cooperação celebrado junto ao Conselho Federal de Administração (CFA). “A medida previu, entre outras, a utilização do IGM, elaborado pelo Conselho, para ações de profissionalização da gestão pública local e o desenvolvimento de ações conjuntas de capacitação”, informa a autarquia.

A ferramenta mapeia a administração municipal oferecendo transparência. São consideradas áreas como saúde, educação, planejamento urbano, gestão fiscal, entre outras.

As três dimensões observadas pelo estudo (Finanças, Gestão e Desempenho) possuem indicadores específicos para aferir a performance dos gestores, segundo a Sudene.

Três dimensões avaliadas

A primeiro considera aspectos relacionados à área fiscal, investimento per capita, custo do Poder Legislativo e equilíbrio previdenciário. Já a dimensão desempenho envolve a atuação dos municípios nas áreas de saúde, educação, segurança, qualidade habitacional e vulnerabilidade social. Por fim, o desempenho dos prefeitos será avaliado a partir de ações voltadas ao planejamento, organização dos servidores, qualidade do investimento e transparência.

No caso de Fortaleza, a média mais alta foi no quesito Gestão, com 8,10. O IGM Finanças medido na Capital foi de 6,80. Já na categoria Desemprenho, Fortaleza teve média de 6,23.

O agrupamento dos municípios é feito com base na quantidade de habitantes e PIB per capita. Com isso, a comparação dos indicadores ocorre entre cidades de perfil similar.

O índice de gestão também utiliza um sistema de metas que apresenta qual é o desempenho esperado para cada um dos municípios, considerando as condições e potencialidades.

Outras cidades

Além dos municípios do Nordeste, o Ranking Sudene IGM-CFA 2020 considerou o Norte de Minas Gerais e o do Espírito Santo, que fazem do território sob influência da autarquia.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, o destaque foi Feira de Santana/BA, com a média 7,22. Guarabira/PB ficou com a maior média (7,21) entre os municípios que possuem entre 50 mil e 100 mil habitantes. Os municípios que têm entre 20 mil e 50 mil habitantes tiveram como destaque Itamarandiba/MG, com média 8,10. Em relação aos municípios com até 20 mil habitantes, Tapiramutá/BA se destacou, com a média 7,61.

