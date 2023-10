Fornecedora Pavimentos inaugura nova fábrica em Itaitinga

A Fornecedora Pavimentos, empresa especializada na distribuição de asfaltos e obras de pavimentação, do Grupo Fornecedora, lança uma nova fábrica para a produção de pisos intertravados, popularmente conhecido como “pavers”, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com a sede, a empresa estima totalizar, até o fim de 2023, 200 empregos diretos e indiretos na cidade.

A nova unidade fabril introduz a produção de pavers da Fornecedora Pavimentos, produtos utilizados na construção de ruas e avenidas, estacionamentos, praças, pátios e calçadas. De acordo com Felipe Cabral, diretor comercial da Fornecedora Pavimentos, a nova fábrica chega para somar a sua atuação no mercado de pavers em larga escala, oferecendo produtos e serviços em asfalto e concreto de qualidade, com foco em resultado e obras dos mais diferentes portes.

“Essa nova fábrica conta com laboratório de ponta para aferir os materiais, um aparato que garante ao cliente a certeza da qualidade dos nossos produtos, e que soma a experiência, tecnologia e equipe especializada que reunimos para a realização dos projetos”, detalha Felipe.

Os pavers da Fornecedora Pavimentos são produzidos em dois formatos: “Prisma”, modelo mais convencional do clássico tijolinho, muito utilizado em estacionamentos, calçadas, acessos e prédios; e o “Unistein”, modelo que possui 16 faces, o que possibilita um travamento mais seguro e eficiente, ideal para locais de tráfego intenso, como ruas e avenidas das grandes metrópoles. Os materiais são produzidos a partir da tecnologia de mono e dupla capa, método que utiliza a prensagem de duas camadas de concreto com uma camada superior, composta por cimento branco, pigmentos inorgânicos de alta qualidade e outras matérias-primas nobres.

Oferecendo uma gama de possibilidades ainda maior aos clientes, a Fornecedora Pavimentos ainda lança uma novidade a nível nacional, muito utilizada na Europa e EUA. O “face mix” traz peças com várias cores mescladas, ideal para ambientes sofisticados. Segundo Felipe, a tecnologia resulta em blocos pré-moldados com cores mais vivas e duráveis, além de maior resistência a abrasão comparado aos produtos totalmente pigmentados.

“Outras vantagens deste tipo de pavimento são o custo-benefício, a economia de material e sustentabilidade, a praticidade na manutenção, o baixo índice de patologias, a permeabilidade e o conforto térmico, fundamental na nossa região de atuação”, detalha o diretor comercial.

Expansão

Fundada em 2016, a Fornecedora Pavimentos é focada na distribuição e aplicação de asfalto tradicional ou com aditivo químico, o que proporciona seu armazenamento por até dois anos sem perder qualidade e a fixação do produto nas mais adversas condições, como chuva e temperaturas elevadas, podendo ser comercializado a granel ou em sacos de 25kg.

Inicialmente trabalhando com a produção de asfaltos, a empresa foi agregando ao seu portfólio outros produtos e serviços voltados à pavimentação asfáltica, como a produção de meio-fio extrusado, realização de sinalização viária, fresagem asfáltica, além dos tratamentos asfálticos superficiais e duplo, revestimentos aplicados sobre base ou capa de rolamento desgastada ou defeituosa muito utilizado em loteamentos.

A empresa é parte do Grupo Fornecedora, conglomerado com mais de 6 décadas de atuação, referência no oferecimento de produtos e serviços para bens de capital, além da construção pesada, indústria, setor rodoviário e agricultura. Presente em nove estados do Nordeste e representando marcas como Hyster, Yale, Case Construction, Dynapac, Epiroc, Fuchs, Margui, DAF Caminhões e New Holland Agriculture, o Grupo engloba seis Empresas: Fornecedora Máquinas e Equipamentos, Fornecedora Engelog, Fornecedora Caminhões, Fornecedora Pavimentos, Fornecedora Agro e Fornecedora Máquinas Industriais.

Serviço

Fornecedora Pavimentos

Endereço: R. José Batista da Silva, 255 – Vila Machado, Itaitinga – CE

Contatos comerciais: (85) 99177-9475 / (85) 99825-0123

E-mail: comercial@fornecedorapavimentos.com.br

Site: fornecedorapavimentos.com.br