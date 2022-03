Formação em Farmácia permite profissional atuar em diversas atividades

A rápida empregabilidade é um fator que pesa muito na hora de escolher um curso superior. Quanto mais versátil a profissão, melhores e maiores as oportunidades de atuação. A graduação em Farmácia é um dos cursos que se encaixam neste perfil.

“Com a perspectiva de atuação em 138 áreas distintas, percebe-se uma versatilidade favorável a inserção do recém-formado no mercado, inclusive com a oferta de atendimento em consultório independente como autônomo, vinculado a cooperativas, mediante contratação em serviços públicos e privados”, observa Arlandia Nobre, coordenadora do Curso de Farmácia Universidade de Fortaleza (Unifor).

O Conselho Federal de Farmácia elenca diversas atividades que podem ser exercidas pelo profissional formado na área, como acupuntura, administração de laboratório clínico, análises clínicas, banco de cordão umbilical, biofarmácia, cosmetologia, exames de DNA, farmácia veterinária, meio ambiente, segurança no trabalho, saúde ocupacional e responsabilidade social, nutrição parenteral e vigilância sanitária.

Para a professora Arlandia Nobre, algumas áreas estão despontando, até mesmo pelas mudanças trazidas pelo contexto de pandêmico. “A pandemia possibilitou um protagonismo farmacêutico do cuidado à saúde nas farmácias e drogarias, realizando rastreamento de doenças, dispensação de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, encaminhamento para outros profissionais, realização e interpretação de testes rápidos, e possibilidade da oferta de vacinas nestes estabelecimentos de saúde”, analisa a coordenadora.

Além disso, na área da pesquisa, a atuação do profissional teve destaque. “Se considerar esse período da pandemia, houve atuação do farmacêutico no planejamento, desenvolvimento e aprovação de vacinas e outros medicamentos, farmacovigilância etc”, afirma Arlandia.

Graduação

O curso de Farmácia da Unifor tem cinco anos de duração e possui uma matriz curricular que contempla mais de 60% de atividades práticas semanais em todos os módulos. “Alguns módulos objetivam estimular a inovação tecnológica e o empreendedorismo, além da gestão em saúde, inclusive favorecendo o registro de patente em alguns casos. A empresa júnior também amplia as oportunidades de atuação diante da gestão de negócios e oferta de serviços”. Para quem tem interesse na pesquisa, o Núcleo de Biologia Experimental (Nubex) também possibilita ao aluno oportunidade de participar ativamente das pesquisas.

Com tanta versatilidade, o curso de Farmácia é amplo e promissor, ideal para quem se identifica com cuidado em saúde, gestão, inovação e tecnologia. “É para quem deseja ser um profissional de saúde, com a possibilidade de empreender, em diversas áreas distintas, buscando o bem-estar e qualidade de vida dos usuários. Como diria Carlos Drummond de Andrade, que também era farmacêutico, é para quem gosta de pessoas”, finaliza a coordenadora do curso.

