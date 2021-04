Floresta Bar arrecada 10% da dívida após pedir doações: 'respirar mais alguns meses', diz dono

Após campanha de doações, o restaurante e pizzaria Floresta Bar arrecadou cerca de 10% do valor da dívida acumulada durante a pandemia, que chega a R$ 1,1 milhão, segundo a empresa. O percentual equivale a aproximadamente R$ 110 mil.

Em publicação de agradecimento pelo resultado, o responsável pelo empreendimento disse acreditar que o restaurante não vai fechar após as doações. “Nós vamos fazer de tudo pro Floresta não fechar e tenho quase certeza que vai dar certo”, afirmou Pedro Machado.

“Venho agradecer do fundo do nosso coração. A gente chegou realmente no limite, uma situação que não tinha mais o que fazer a não ser pedir. Mas o que a gente recebeu de comentários positivos, dando força, é inacreditável”, declarou Machado.

De acordo com o empresário, o valor arrecadado vai segurar o restaurante por alguns meses. “A dívida continua, mas com essa quantia a gente já consegue respirar pelo menos mais alguns meses, sair do cheque especial, sair da conta garantida que tinha os juros mais pesados", disse.

Campanha

Em post anterior nas redes sociais, a direção do empreendimento havia afirmado que a operação ficou inviável com a limitação do horário de funcionamento dos bares e restaurantes no Ceará, que hoje podem operar entre 10h às 16h (12h às 18h, se em shoppings).

A empresa acumulou empréstimos, contas e impostos atrasados, resultando em uma dívida de R$ 1.138.000,00. Com a campanha “Não deixe o Floresta morrer”, a direção pediu colaboração dos mais de 99 mil seguidores, para que contribuíssem com um valor de R$ 11,38.

O empreendimento está localizado na avenida Santos Dumont, na Aldeota. Antes da pandemia, o grupo informou que funcionava com 180 funcionários e nenhuma dívida. Atualmente, a empresa conta com 75 funcionários.

