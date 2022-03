Fisioterapeutas são profissionais com amplas possibilidades de atuação

Área com oportunidades diversificadas de atuação, a Fisioterapia garante aos profissionais capacidade de transitar entre segmentos distintos. Seja no suporte para pacientes se recuperando de lesões, passando pelo suporte em UTIs de Covid-19 e atividades esportivas, os fisioterapeutas desempenham funções importantes nas esferas da saúde humana.

Desde o início do período de pandemia, por exemplo, o manuseio de ventilação mecânica, acessórios e equipamentos de assistência à respiração e estratégias e técnicas manuais para os pacientes estiveram dentro das ações realizadas pelos profissionais nas unidades de saúde, explica Paulo Henrique Palácio, coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade de Fortaleza (Unifor).

“Tudo isso proporcionou que muitas pessoas tivessem melhora significativa de sua saúde, inclusive evitando desfechos mais sérios. E com o aumento da demanda de pacientes, houve muita procura por profissionais fisioterapeutas, que refletiu no aumento do número de oportunidades no mercado de trabalho e fortalecimento da valorização da profissão”, comenta o coordenador.

O curso de Fisioterapia da Unifor é pioneiro no Ceará, tendo sido lançado na década de 1970. Desde então, a graduação vem se atualizando com as principais tendências da área da Saúde. Em 2022, a grade curricular foi modernizada, com novas disciplinas e atividades acadêmicas, como: habilidades sociais em saúde, neurociência da dor, anatomia palpatória, terapia manual, ciência em saúde, práticas integrativas e complementares em saúde e fisioterapia em situações especiais de saúde.

Além disso, os estudantes também podem realizar trilhas optativas em áreas como gestão e empreendedorismo, tecnologia e cultura, como forma de complementarem o currículo de formação. “Isso de forma alinhada com as diretrizes curriculares nacionais vigentes e dentro da excelência de nossa instituição, propiciando uma formação que alia ensino, pesquisa, extensão, inovação e aspectos visionários de nossa profissão”, explica Paulo Henrique.

Suporte ao aluno

Equipados para apresentar aos estudantes todos os aspectos práticos da profissão, os laboratórios de fisioterapia da Unifor estão de acordo com as demandas atuais do setor. Entre as novidades está um ambiente de simulação de uma UTI e de um equipamento para análise da forma muscular que poucas instituições no país tem. A instituição também conta com convênios com os principais campos de estágio de Fortaleza.

“O aluno do curso, desde o primeiro semestre, já vivencia experiências e ambiências da profissão e é apresentado ao mundo de oportunidades que a instituição oferece, como ligas, grupos de estudo/pesquisa, monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, matriz curricular atualizada, ações de responsabilidade social, atividades internacionais, entre muitas outras”, comenta Paulo Henrique Palácio.

Legenda: O curso de Fisioterapia da Unifor foi inaugurado na década de 1970 Foto: Unifor

Equipamento voltado para o atendimento à comunidade e prática dos estudantes, o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI) realiza cerca de 1000 atendimentos relacionados à Fisioterapia por mês. Entre os serviços ofertados estão: Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Reumatológica, Neurofuncional, Pediátrica, Respiratória, entre outros.

Área em expansão

Focada na redução de riscos de lesões, por meio de consultas e prescrições, a Fisioterapia Esportiva é uma das especialidades da profissão que está em crescimento. Segundo Paulo Henrique, o fisioterapeuta do esporte pode atuar em clubes esportivos profissionais, além de entidades públicas e privadas que envolvem esporte e atividades física.

“O mercado para a Fisioterapia Esportiva cresce devido à conscientização das pessoas acerca dos benefícios para a saúde em estarem fisicamente ativas e pelas oportunidades que existem e podem ser criadas dentro da cadeia de negócios da área, as quais algumas foram catalisadas em virtude da pandemia. Vale ressaltar que em um recente relatório do Fórum Econômico Mundial coloca essa habilidade do fisioterapeuta como uma das mais promissoras até 2030.”

O coordenador explica que o curso de Fisioterapia oferece atividades de educação continuada que capacitam os estudantes em frentes como empreendedorismo e gestão. A taxa de empregabilidade dos egressos do curso supera os 80%.

