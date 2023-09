Fintech cearense Mittu oferece inovação nas soluções financeiras às empresas

Em busca de inovar nos processos diários, muitas corporações recorrem ao apoio das fintechs, empresas que utilizam tecnologia para gerar soluções inovadoras nos diferentes produtos e serviços do mercado.

Um estudo da consultoria Accenture com CFOs (Chief Financial Officer - Diretor Financeiro do Ofício) de diversas empresas do mundo evidenciou que a crise econômica causada pela pandemia acelerou a transformação tecnológica das companhias, originando o crescimento desse mercado para o público B2B. Uma das fintechs cearenses que promovem e oferecem praticidade e tecnologia a outras empresas é a Mittu, voltada para os setores de finanças e de tecnologia.

De acordo com Allan Guanabara, diretor comercial, a Mittu foi criada em 2019 para facilitar processos de setores administrativos, RH ou financeiro das empresas, além de condomínios, entre outros empreendimentos, com o uso da tecnologia e com sistema 100% digital. Hoje, a empresa tem focado em oferecer e executar soluções práticas e eficientes para o pagamento da folha das empresas, com automatização, zerando a burocracia, diminuindo as taxas bancárias e excluindo a necessidade de tempo em filas, tão comuns nas instituições de pagamento tradicionais.

''A Mittu é 100% digital, desde a contratação aos processos”, afirma Allan Guanabara. “Quando a empresa fecha contrato conosco, a abertura de conta é totalmente rápida: o empresário cadastra seus funcionários na nossa plataforma, de forma manual ou por meio da importação de planilha, e todo mês ele vai poder fazer o pagamento dos seus funcionários em três cliques, já que todas as informações sobre eles estarão cadastradas”, detalha o diretor comercial.

Sem tarifa e burocracia para o empresário, a correspondente financeira também promete vantagens e processos práticos aos funcionários. “O colaborador recebe um acesso ao nosso aplicativo, em que ele pode fazer qualquer transação totalmente on-line, pagamento via Pix, transferência, além de serviços de crédito, adiantamento salarial, empréstimo consignado, compra de cartões pré-pagos e seguros, tudo de forma on-line”, destaca.

A Mittu também oferta serviços como seguros variados, plano de saúde, plano odontológico e vale alimentação. A variedade de formas de atendimento, segundo Allan, é outro ponto que a fintech se preocupa em proporcionar.

“Se o colaborador precisar de algum atendimento ou suporte, realizamos via telefone, WhatsApp, tudo totalmente personalizado. Para aqueles que preferem um contato presencial, nós também atendemos em nossa sede, no bairro Aldeota”, garantiu.

Para proteger os clientes de possíveis intercorrências e irregularidades, a Mittu garante o uso de vários mecanismos de segurança, dentre eles os servidores em nuvem, em que toda a plataforma é alocada utilizando o programa SAS AWS; segurança de tráfego de dados, com o processo criptografado, utilizando o protocolo SSL; além de outros mecanismos como o uso de número de convite para cadastro, além da necessidade de confirmações em transações por meio de iToken, SMS e iToken App.

Inovação para o sucesso

O Brasil conta com mais de 1.500 fintechs em atividade. Só nos últimos cinco anos, o número de empresas desse porte avançou mais de 600% no país. Os dados são da Fincatch, plataforma de avaliação e consulta sobre as fintechs do país, cuja atuação é de uma grande variedade de nichos de negócio, como meios de pagamento, blockchain, contas digitais, empréstimos e outros tipos de crédito, investimentos, entre outros.

Allan Guanabara acredita que a capacidade de gerar inovação é o ingrediente que faz empresas como a Mittu serem uma tendência no mercado atual. “O fato é que as fintechs têm diferenciais que fazem com que sejam requisitadas por outras empresas, pois dispõem de praticidade e tecnologia em áreas diversas. Não à toa estamos ganhando cada vez mais projeção e destaque no mercado, afinal, o futuro é, de fato, a inovação e a tecnologia”, frisou o diretor comercial.

Serviço

Mittu

Site: https://www.mittu.com.br/

Contatos: (85) 3035-3050 / 0800 719 4999

Endereço: Avenida Desembargador Moreira, 1300 - Aldeota (Torre Norte - Sala 708)