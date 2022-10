Fim de Ano com Cartão de Benefícios Flexíveis é tema em eventos ABRH no Ceará e na Bahia

Todo final de ano os colaboradores esperam das empresas bônus, benefícios e novidades. Gestores e profissionais de Recursos Humanos buscam equilibrar as recompensas com as verbas corporativas. O cartão do Vale Refeição e do Vale Alimentação já são bem conhecidos dos funcionários, e muito utilizados por todo tipo de organização e já virou um cartão múltiplo.

São várias empresas que atuam neste mercado, mesmo as tradicionais empresas do ticket de papel. O setor de Cartões de Benefícios é assunto recorrente na Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH, que em poucos anos viu surgir ainda mais inovação com as novas empresas startups oferecendo cartões de benefícios flexíveis. Este segmento também é tema de eventos que acontecem em Salvador e em Fortaleza, conduzidos pelas Regionais ABRH da Bahia e do Ceará entre outubro e novembro.

Inovação e Novidade

Um participante de destaque no setor e nos eventos ABRH é a Swile, que desponta como uma ótima opção de cartão de benefícios corporativos. Vale a recomendação: teste e comprove antes mesmo dos eventos.

A empresa adquiriu a Vee em 2021, pioneira em Benefícios Flexíveis no Brasil. Com o conhecimento global e a visão inovadora, a Swile está esticando a corda e entregando uma experiência diferente no mercado que amplia o poder de uso dos benefícios pelos colaboradores. Para quem contrata, o cartão Swile gera maior satisfação e ajuda na atração de talentos, na retenção e no engajamento dos funcionários.

Legenda: Cartão de Benefícios é bastante utilizado no dia a dia Foto: Divulgação Swile

Tudo em um só cartão

Muito útil e prático tanto para empregados quanto para empresas, o cartão flexível atende ao tipo de benefício que o funcionário tem direito. Além da Alimentação e Refeição, as recompensas podem ser usadas para pagar Educação, Transporte, Saúde. Com Swile a empresa também pode oferecer incentivos, premiações e bônus de final de ano como cestas de natal e outros créditos de uso livre, o que permite grande liberdade no uso dos benefícios. E o colaborador consegue usar em todos os estabelecimentos que aceitam Mastercard em todo o Brasil. Com vários benefícios corporativos em apenas um cartão, o processo de gestão fica bem mais prático para o RH e responsáveis pela gestão de benefícios, e muito fácil para quem paga. Legenda: A Swile desponta como grande inovadora em cartões de benefícios flexíveis Foto: Divulgação Swile Vantagens únicas com Swile Para o Colaborador Em apenas 1 cartão, 8 benefícios diferentes para usar.

O usuário pode pagar em vale refeição, alimentação, auxílio home office, vale mobilidade, gasolina, entre outros.

Bandeira Mastercard, aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos e em todo o Brasil.

Funcionário recebe seus benefícios e créditos em uma única conta, uma só senha, um só aplicativo.

É o cartão de benefícios que é pioneiro em suporte nas carteiras digitais da Apple Pay, Samsung e Google. Para a Empresa Pensado e criado para facilitar a rotina de gestão do RH e Financeiro.

A empresa pode depositar créditos e premiações em múltiplos benefícios para o colaborador.

Tem o painel de controle mais simples e intuitivo do mercado.

Possui canais de atendimento no próprio aplicativo e facilita o suporte aos usuários e gestores.

Swile é regulada pelo PAT, com total proteção legal para clientes e empresas. Conheça a Swile nos eventos ABRH Fique ligado nas agendas de eventos da Regional ABRH CE (www.abrhce.com.br/eventos) e Regional ABRH BA (www.abrhba.org.br/experiencia-em-eventos) e participe! Nossa recomendação continua, acione o site Swile e veja como funciona agora mesmo.