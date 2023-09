Fiat Vouga promove evento “Grande Chance” com condições especiais neste sábado (23)

A Fiat Vouga realiza, neste sábado (23), o evento Grande Chance Fiat Vouga, com ofertas e condições exclusivas para todos os modelos Fiat, na loja localizada na Av. Júlio Ventura, 101, no bairro Aldeota.

Com horário estendido, das 8h às 18 horas, a concessionária promoverá ofertas especiais para vários modelos, entre eles o Fastback 1.0 Audace 23/24 que está com uma condição imperdível de taxa 0%, além da supervalorização no usado recebido em troca de R$ 10 mil, conforme condições especificadas no site.

De acordo com Ricardo Pontes, diretor comercial da Fiat Vouga, o evento é o momento perfeito para quem deseja comprar um Fiat 0km. “Nós estaremos oferecendo condições para vários modelos. Tem modelo com taxa de 0%, com parcela reduzida e com balão final”, detalhou ele.

Também estará disponível taxa 0% para a linha Pulse, bônus na avaliação do seminovo de até R$ 5.000 e mais planos sem entrada pra toda linha e financiamento em até 60x.

Para animar ainda mais o sábado de ofertas, a Fiat Vouga oferecerá, além das ofertas, um festival de pizza e bebidas para os clientes. “Fidelizar e atender bem é uma das missões da Fiat Vouga e isso nos fez alcançar um dos melhores índices de satisfação de clientes da Fiat”, assegurou Ricardo.

Serviço

Grande Chance Fiat Vouga

Instagram: @vougafiat

Facebook: Vouga Fiat

Site: vouga.com.br

Endereço: Av. Júlio Ventura, 101, Aldeota

Telefone: (85) 3306-8800

Whatsapp: (85) 98195-9191