Festival Nissan Jangada oferta modelos com primeira parcela para 2024

Ofertas especiais com prazo estendido de pagamento são condições que todo cliente procura na hora de comprar um carro. Pensando nisso, o Festival Nissan Jangada reúne, de sexta-feira (15) até domingo (17), ofertas exclusivas para todos os modelos Nissan, nas suas duas lojas, localizadas na Av. Júlio Ventura, 200 e na Av. Washington Soares, 2055.

Durante o evento, as unidades da concessionária funcionarão na sexta, de 8h às 18h; sábado, de 8h às 16h; e domingo, de 9h às 13h, com uma estrutura e atendimento especiais. De acordo com Erivelton Rocha, diretor comercial da Nissan Jangada, o festival é uma ação conjunta entre a montadora e a concessionária, em que todos os modelos estarão com condições únicas.

Dentre as ofertas exclusivas, os clientes poderão levar um Nissan Kicks por R$ 129.990, e 4 mil reais de bônus no usado; Frontier com R$ 30 mil de bônus e primeira parcela para 2024; Nissan Versa por R$ 114.290; além do novo Nissan Sentra de R$ 151.491 por R$ 139.990.

"Preparamos um final de semana inesquecível para nossos clientes. Serão três dias para fecharmos os melhores negócios, com condições e ofertas muito especiais, dentre elas taxa 0 em quase todos os modelos", afirma Erivelton.

Inaugurada em 2002, a concessionária Nissan Jangada traz a credibilidade da Nissan, marca global com mais de 50 anos de história e produtos com elevado grau de tecnologia. “Nossa equipe comercial, capacitada na fábrica, está sempre preparada para oferecer os melhores veículos e condições de financiamento, sem esquecer o compromisso com a satisfação dos clientes”, destaca o diretor comercial.

