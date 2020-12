Ferrari Berlinetta é o carro com o IPVA mais caro do Ceará em 2021; veja top 4

O proprietário de uma Ferrari F12 Berlinetta do ano de 2013 desembolsará o maior valor de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2021, conforme divulgou hoje (29) a Secretaria da Fazenda.

O valor do veículo, utilizado como base de cálculo, é de R$ 1.915.272,00. A alíquota é de 3,5% e o IPVA foi calculado em R$ 67 mil.

O segundo maior IPVA, de acordo com a Sefaz, corresponde a um veículo Porsche 911 GT2 RS, com valor de R$ 1.573.513,14 e imposto calculado em R$ 55 mil. O ano do carro é 2018.

Veja os quatro maiores IPVAs de 2021

Carro

I/FERRARI F12 BERLINETTA: R$ 67.034,52

I/PORSCHE 911 GT2 RS: R$ 55.072,96

I/FERRARI 599 GTB: R$ 32.273,15

I/AUDI R8 CP 5.2 FSI P: R$ 29.388,28

Motocicleta

HARLEY DAVIDSON/FLHTKSE: R$ 5.210,52

HARLEY DAVIDSON/FLHXSE: R$ 4.788,00

H.DAVIDSON/FL HTKSE ANV: R$ 4.641,74

I/HONDA/GL1800GOLDWING/T: R$ 4.631,63

Veja os quatro menores IPVAs de 2021

Carro

BEACH/BUGGY BABY TST: R$ 150,23

PICHETH/ F.PROPRIA BUGGY: R$ 161,91

I/CHANGHE M100 CH7101: R$ 176,43

MARINAS/BEACH STANDARD: R$ 176,88

Ciclomotores, motocicletas e motonetas

KASINSKI/PRIMA E 2000: R$ 10,90

KASINSKI/PRIMA E 2000: R$ 12,24

MOTTUS/MOTTOCA SX: R$ 19,32

I/YINGANG YG48 Q: R$ 21,94