Feirão Serasa Limpa Nome termina nesta sexta-feira (23); saiba como negociar dívidas

O Feirão Serasa Limpa Nome, evento que facilita o pagamento de pendências financeiras, termina nesta sexta-feira (23). Conforme a Serasa, os participantes podem negociar dívidas, pagar os valores via Pix e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. As negociações estão disponíveis nos canais digitais da Serasa.

Empresas de diversos segmentos integram o feirão. Ao todo, são 267 parceiros, como bancos, telefonia, varejo e universidades, que oferecem mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas que podem ser negociadas em até três minutos.

O evento começou em 1º de novembro. No mês passado, foram mais de 4,5 milhões de negociações, 60% maior que outubro e 18% a mais que no mesmo mês do ano passado. Foram R$ 12 bilhões de descontos em quatro semanas.

Perfil dos endividados

As empresas de telecomunicação (32%), securitizadoras (28%) e varejo (15%) lideraram o ranking de acordos fechados. A maioria dos acordos foi realizada por consumidores na faixa etária dos 31 a 40 anos de idade (32%) e por mulheres (56,7%).

Segundo a Serasa, uma pesquisa feita com 2.800 pessoas mostra que 64% delas planejam pagar as dívidas e contas básicas com o 13º salário.

Como negociar as dívidas

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800 591 1222

WhatsApp: 11 99575–2096

PASSO A PASSO DE NEGOCIAÇÃO

Foto: Divulgação/Serasa

1º passo: O usuário precisa fazer o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro.

Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2º passo: Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º passo: Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso opte pela opção do PIX, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

Ao fechar acordo, o usuário deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas.

