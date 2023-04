Feirão do Auto Shopping José Bastos conta com mais de mil veículos disponíveis

Para celebrar os 20 anos de atuação no Ceará, o Auto Shopping José Bastos realiza, a partir de hoje (13), o Feirão de Aniversário. Com mais de mil veículos disponíveis, o espaço conta com as principais opções do mercado, tanto em modelos novos como seminovos, todos com garantia. A ação segue até o próximo domingo (16).

Entre as condições especiais disponíveis durante o evento estão: análise de crédito na hora, financiamento facilitado, entrada com possibilidade de ser parcelada no cartão de crédito, entre outras. Todo o espaço do Feirão é coberto, o que proporciona mais conforto e comodidade para os visitantes conhecerem as 27 lojas disponíveis no espaço.

“O mercado de seminovos está aquecido. O Shopping está preparado para esse evento e estamos em uma fase boa, com muitos veículos no estoque, facilidade de negociação, análise de crédito na hora, banco no local, condições de negociação facilitadas”, pontua Elania Dias, diretora da comissão dos lojistas do Auto Shopping José Bastos e sócia proprietária da Bel Autos.

Em março, o Ceará registrou aumento de 20% nas vendas de veículos novos, em comparação ao mesmo período, em 2022. Ao todo, foram 3.419 emplacamentos no estado, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Quais os veículos mais buscados pelos brasileiros?

De acordo com informações da Fenabrave, os 10 veículos mais vendidos no último mês de março no Brasil foram:

1º Fiat Strada

2º Hyundai HB20

3º Chevrolet Onix

4º Volkswagen Polo

5º Chevrolet Onix Plus

6º Jeep Compass

7º Renault Kwid

8º Fiat Mobi

9º Fiat Argo

10º Hyundai Creta

Serviço

Feirão de Aniversário do Auto Shopping José Bastos

Data: de 13 a 16 de abril

Endereço: Avenida José Bastos, 4699

Instagram: @autoshoppingjosebastos_

Contato: (85) 3021-0880