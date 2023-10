Feirão Detona Preço Fiat CDA traz modelos com preços especiais no sábado (21)

A Fiat CDA realiza, neste sábado (21), o Feirão Detona Preço, evento com ofertas e condições especiais em todos os modelos Fiat, na loja localizada na Av. Borges de Melo, 1529, em frente à rodoviária.

Com horário estendido, das 8h às 18 horas, a concessionária ofertará o modelo Pulse Drive 1.3 MT 23/24 com desconto de 7mil reais, a partir de R$ 95.990,00 e taxa 0%. O Fastback Turbo 200 Automático 23/24 com pronta entrega, a partir de R$ 115.990,00. O modelo Argo 1.0 23/24 também estará disponível por um preço especial, a partir de R$ 74.990.

De acordo com Ricardo Pontes, diretor comercial da Fiat CDA, o evento é o momento perfeito para quem deseja comprar um Fiat 0km. “Nós estaremos oferecendo condições imperdíveis para vários modelos, como taxa de 0% e emplacamento grátis”, detalhou ele.

O consumidor que for ao Feirão Detona Preço Fiat CDA ainda poderá aproveitar a supervalorização do usado, de R$ 10 mil na oferta do Fastback, conforme condições especificadas no site.

Para proporcionar um ambiente ainda mais convidativo e agradável aos clientes, a Fiat CDA ainda oferecerá um festival de pizza e bebidas para os consumidores presentes no feirão. “Nós buscamos sempre atender com a máxima qualidade para a plena satisfação dos clientes. Isso faz a Fiat CDA possuir um dos melhores CSI - Índice de Satisfação de Clientes, programa da Fiat que atesta a qualidade do atendimento na área de vendas e pós-vendas”, assegura Ricardo.

Serviço

Detona Preço Fiat CDA

Endereço: Av. Borges de Melo, 1529, em frente à rodoviária

Telefone: (85) 4011-8333

Whatsapp: (85) 98139-1300

Site: cdafiat.com.br

Instagram: @cdafiat

Facebook: CDA Fiat