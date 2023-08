Feirão de seminovos oferta veículos com primeira parcela em 90 dias

A concessionária Carmais Seminovos, empresa do Grupo Carmais, realiza nesta sexta (25) e sábado (26) mais um feirão de veículos seminovos, com condições especiais para quem quer trocar de carro. O evento acontece das 8h às 18 horas, na própria loja, localizada na avenida Barão de Studart, 1846-B.

“Neste feirão, teremos mais de 700 carros em oferta, com financiamento com taxas a partir de 0,99% ao mês e o cliente também pode escolher começar a pagar a primeira parcela só daqui a 90 dias”, afirma Rodrigo Gabrielli, diretor comercial de veículos seminovos do Grupo Carmais.

A possibilidade de adiar o pagamento da primeira parcela por até 90 dias é válida para modelos a partir de 2019 e é projetada para dar aos clientes um respiro antes de iniciar as obrigações de pagamento, tornando o processo de compra mais conveniente.

Para simplificar ainda mais a jornada de compra, a Carmais Seminovos está oferecendo uma entrada facilitada no cartão de crédito, permitindo parcelamento em até 10 vezes sem juros.

Além disso, será concedido aos compradores um bônus de R$ 2.000, que pode ser usado como preferirem. Isso inclui a possibilidade de investir em acessórios, películas protetoras e outros produtos disponíveis na concessionária.

Com a liberdade de escolha, o evento garante que cada cliente possa personalizar os benefícios de acordo com as próprias necessidades. “Neste feirão, quem escolhe o benefício é o cliente”, acrescenta Rodrigo.

Para o diretor, esta será uma oportunidade única pela qualidade e variedade da seleção de carros em oferta. “Estamos prontos para oferecer o que tem de melhor em seminovos e tenho certeza de que quem vier, irá fechar negócio", finaliza.

Serviço:

Feirão Carmais Seminovos

Data: Sexta (25) e sábado (26), das 8h às 18h

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846

Telefone: (85) 3306.8889

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: carmais seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br