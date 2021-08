Feirão de quitação de dívidas com descontos de até 99% é prorrogado

A Serasa estendeu o feirão de quitação de dívidas por até R$ 100. Os interessados em regularizar os débitos podem participar da ação até o dia 22 de agosto.

O feirão concede até 99% de descontos, totalizando R$ 12 bilhões em mais de 14 milhões de dívidas nesta edição. Em 2020, foram fechados 6 milhões de acordos.

Ao todo, 24 empresas de diversos segmentos estão participando. Em alguns casos, a dívida pode ser paga integralmente por até R$ 100.

Confira as empresas participantes:

Ativos

Atlântico

Avon

BMG

Bradesco

Calcard

Casas Bahia

Claro

Colombo

Crediativos

Credsystem

Digio

Hoepers

Itapeva

Itaú

MGW

Pernambucanas

Ponto Frio

Recovery

Renner

Riachuelo

Tribanco

Vivo

Zema

Como negociar

Os acordos são fechados em menos de três minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais oficiais da Serasa, como no site, aplicativo, WhatsApp e telefone.

Canais de negociação:

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Ligação gratuita: 0800 591 1222

A orientação da Serasa é que as pessoas priorizem os meios digitais. No entanto, as renegociações também poderão ser feitas presencialmente em unidades dos Correios, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. As agências participantes e horários de funcionamento pode ser conferidos no site.

Como negociar on-line?

1º Passo

Acessar o site ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados.

O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver.

Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3º Passo

Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.

