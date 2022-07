Feirão com veículos novos e seminovos oferece condições especiais para consumidores

Uma das principais possibilidades de conhecer veículos tanto novos como seminovos no mercado, os feirões de automóveis passaram por um período de suspensão em decorrência da pandemia de Covid-19. Com a retomada dos eventos presenciais, essa modalidade volta a compor o calendário de eventos da Capital.

Com mais de 200 veículos novos e seminovos, o Feirão Melhores Marcas começou ontem (22), e segue até amanhã (24), no estacionamento do Carrefour Maraponga. Desde o início do período de pandemia, é a primeira vez que o local volta a receber um evento do gênero.

Na ocasião, os interessados poderão adquirir veículos das marcas Volkswagen, Renault, Chevrolet e Hyundai, com pronta entrega. Entre as facilidades disponíveis está a entrada por R$1, além de planos com parcelas reduzidas, com valores a partir de R$699,00. Entre os veículos seminovos estão carros com valores iniciais de R$ 13.990,00.

Mercado aquecido

Na avaliação de João Miguel Coelho Lopes, responsável pela organização do evento, o mercado de seminovos segue aquecido, em parte pela falta de veículos novos nas concessionárias. Dessa forma, ações como o Feirão atuam como incentivadores do mercado.

“O mercado vem bem, mas ainda há falta de veículos. Isso tudo colabora para que o (mercado de) seminovos também aqueça pela falta dos carros novos, comenta João Miguel. O organizador pontua que, nos últimos três meses, os valores de venda e revenda se estabilizaram no mercado.

Apesar do número de vendas de seminovos estar inferior neste ano em comparação com 2021, o segmento ainda se mostra superior em relação aos veículos novos. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o número de emplacamentos até junho deste ano foi de 683 mil veículos, enquanto foram realizadas 3.716.298 vendas de seminovos no mesmo período.

Serviço

Feirão Melhores Marcas

Local: Estacionamento do Carrefour da Maraponga (Av. Godofredo Maciel, 3190). Sábado, de 9h às 19h. Domingo, de 9h às 18 horas.

Entrada gratuita



