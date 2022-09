Feira de artesanato começa amanhã (16) com oportunidades de negócios para expositores

Mercado tradicionalmente ligado à cultura cearense, o artesanato regional contempla diferentes estilos, aprendizados e referências que atravessam gerações. Em busca de estimular esse segmento, a Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) chega à sua 4ª edição, com uma programação focada nos negócios. A feira será realizada no Centro de Eventos do Ceará, a partir de amanhã (16) e segue até o dia 25 de setembro. Para ter acesso ao evento, é preciso doar 2 quilos de alimentos não perecíveis.

No primeiro dia, o evento ficará limitado para lojistas cadastrados até às 17 horas, quando será liberada a entrada para o público geral. Nos demais dias, de segunda a sexta-feira, os horários de visitação serão das 15h às 21 horas; aos sábados e domingos, das 10h às 21 horas.

O tema deste ano será “Arte de toda parte” e faz referência à pluralidade das cinco regiões brasileiras, que serão representadas por 300 stands e mais de 1000 artesãos, das mais diversas manifestações de artesanato. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mercado de artesanato emprega 10 milhões de pessoas e movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano.

Um dos destaques da programação é a Rodada Internacional de Negócios, que contará com a presença de compradores de diversos países. A Rodada ocorrerá nos dias 21 e 22, das 10h às 13 horas. Segundo Stella Pavan, organizadora da Fenacce e presidente do Sindieventos Ceará, o estado é o primeiro no Brasil a receber um evento desse segmento voltado para o artesanato. A iniciativa tem apoio do Sebrae Nacional, Apex Brasil e do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB).

“Após a rodada, os compradores internacionais terão oportunidade de fazer visitas técnicas em polos de artesanato da região metropolitana”, acrescenta Stella.

Legenda: Diversos estilos de artesanato estarão em exposição no evento Foto: Ariel Gomes

Na programação da Feira, também está confirmado o 1º Encontro CeArt com Artesãos do Brasil, no dia 21. O evento terá como convidado o designer colombiano José Argotty. Além disso, grupos locais e nacionais se apresentarão em shows musicais, com grupos de tradição e maracatu. A Fenace também contará com espaço gastronômico. Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados ao Programa Mais Nutrição do Governo do Estado e ao Mesa Brasil do Sesc.

Cultura nacional

Durante a feira, um dos espaços será o Salão do PAB, que contempla produtores e expositores de 20 estados do país.

“A finalidade do PAB é coordenar e desenvolver atividades que visem valorizar o artesão, desenvolver o artesanato e a empresa artesanal. Nesse sentido, são desenvolvidas ações voltadas à geração de oportunidades de trabalho e renda, o aproveitamento das vocações regionais, a preservação das culturas locais, a formação de uma mentalidade empreendedora e a capacitação de artesãos para o mercado competitivo, promovendo a profissionalização e a comercialização dos produtos artesanais brasileiros”, explica Stella.

Legenda: Visitantes de outros países estarão na edição deste ano Foto: Divulgação

Realizada pela A&M Promoções e Eventos em parceria com o Sindieventos CE, a Feira é promovida com o apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Assistência Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e da CeArt; do Sebrae; do Sistema Fsecomércio Ceará, por meio do Sesc e do Senac; da ApexBrasil; do PAB-Programa do Artesanato Brasileiro; da Prefeitura de Fortaleza; e do Sesi Ceará.

Confira a programação completa da 4ª Fenacce

Palestras e roda de conversa

Dia 16/09

18h - Como transformar artesanato em negócio (Palco Tradição)

Dia 21/09

10h - 1º Encontro CeArt de Artesãos do Brasil com designer colombiano José Argotty

Inscrição: https://forms.gle/QTKYZ6tTtN7SMhLA7

Dia 22/09

16h - Roda de conversa para designers com participação do designer colombiano José Argotty

Dia 23/09

17h - Como iniciar o seu E-commerce (Palco Tradição)

Dia 24/09

10h30 - Design e Artesanato com o designer Pedro Franco (Palco Tradição)

Oficinas

Dia 16/09

18h - Artesanato em Fuxico (Sala Pescadores)

Dia 17/09

10h - Crochê (Sala Rendeiras)

10h - Xilogravura (Sala Jangadeiros)

15h - Junco na Junta RN (Sala Rendeiras)

15h - Mosaico Pantaneiro MS (Sala Jangadeiros)

18h- Areia Colorida (Sala Rendeiras)

18h - Fibras - Milho (Sala Jangadeiros)

18h - Confecção de boneca em tecido (Sala Pescadores)

Dia 18/09

10h - Crochê (Sala Rendeiras)

10h - Xilogravura (Sala Jangadeiros)

15h - Bordado à mão (Sala Rendeiras)

15h - Instagram para pequenos negócios (Sala Pescadores)

15h - Fibras - Carnaúba (Sala Jangadeiros)

18h - Areia Colorida (Sala Rendeiras)

18h - Fibras - Milho (Sala Jangadeiros)

Dia 19/09

15h - Labirinto (Sala Rendeiras)

15h - Couro (Sala Jangadeiros)

18h - Bordado à mão (Sala Rendeiras)

18h - Marcenaria (Sala Jangadeiros)

18h - Criando seu instagram de vendas (Sala Pescadores)

Dia 20/09

15h e 18h - Couro/Sapataria (Sala Rendeiras)

15h e 18h - Argila (Sala Jangadeiros)

18h - Patchwork (Sala Pescadores)

Dia 21/09

15h - Labirinto (Sala Rendeiras)

15h - Fibras - Carnaúba (Sala Jangadeiros)

18h - Bordado à mão (Sala Rendeiras)

18h - Marcenaria (Sala Jangadeiros)

18h - Bordado à mão (Sala Pescadores)

Dia 22/09

15h - Renda de Bilro (Sala Rendeiras)

15h - Fibras - Carnaúba (Sala Jangadeiros)

18h - Renda de Bilro (Sala Rendeiras)

18h - Marcenaria (Sala Jangadeiros)

18h - Pintura em tecido (Sala Pescadores)

Dia 23/09

15h - Bordado à mão (Sala Rendeiras)

15h - Fibra de Carnaúba (Sala Jangadeiros)

18h - Couro (Sala Rendeiras)

18h - Marcenaria (Sala Jangadeiros)

Dia 24/09

10h - Crochê (Sala Rendeiras)

10h - Xilogravura (Sala Jangadeiros)

15h - Expressão Indígena MS (Sala Rendeiras)

15h - Montagem de Biojóias MS (Sala Jangadeiros)

18h - Areia Colorida (Sala Rendeiras)

18h - Fibras - Milho (Sala Jangadeiros)

18h - Fotografia com Smartphone (Sala Pescadores)

Dia 25/09

10h - Crochê (Sala Rendeiras)

10h - Xilogravura (Sala Jangadeiros)

15h - Pêssankas SC (Sala Rendeiras)

15h - Cerâmica em Bijuteria SP (Sala Jangadeiros)

18h - Areia Colorida (Sala Rendeiras)

18h - Fibras - Milho (Sala Jangadeiros)

18h - Fuxico aplicado ao vestuário (Sala Pescadores)

Serviço

4ª Fenacce - Feira Nacional de Artesanato e Cultura

Local: Centro de Eventos do Ceará

Data: de 16 a 25 de setembro

Horários: dia 16/09 (10h às 17h - exclusivo para lojistas cadastrados / a partir de 17h para público geral); de 17 a 25/09 (de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h)

Entrada solidária: 2 kgs de alimentos para cada dia

Portal oficial: fenacce.com.br/

Instagram: @fenacce

