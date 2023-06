Fabricante Pyrex entra com pedido de falência nos Estados Unidos

A Instant Brands, fabricante dos utensílios de cozinha Pyrex, entrou com um pedido de falência nessa segunda-feira (12), nos Estados Unidos. A empresa alegou que o aumento das taxas de juros e condições mais rígidas resultaram em "estrutura de capital insustentável" para os negócios. Atualmente, os juros norte-americano estão na faixa de 5% e 5,25% ao ano.

“O aperto dos termos de crédito e as taxas de juros mais altas afetaram nossos níveis de liquidez e tornaram nossa estrutura de capital insustentável”, disse o presidente-executivo Ben Gadbois em comunicado.

Após o anúncio do pedido de falência, a empresa entrou com um pedido de proteção com base no Capítulo 11, da lei de falências dos Estados Unidos. O pedido feito ao Tribunal de Falências do Texas busca permitir que o devedor - que possui até US$ 1 bilhão em ativos e passivos junto ao tribunal do Texas - possa manter suas operações, adiando prazos de pagamentos enquanto busca sanar as dívidas financeiras.

A Instant Brands conseguiu, também, um financiamento de US$ 132,5 milhões para continuar suas operações enquanto se reestrutura, incluindo o pagamento continuado de salários de funcionários e benefícios sem interrupção.

Além do Pyrex, a companhia possui produtos como as panelas de pressão Instant Pot e Corningware.

SEGMENTO ENFRENTA DIFICULDADE

Em janeiro deste ano, a Comissão Federal de Comércio dos EUA condenou a Instant Brands a pagar uma multa, após descobrir práticas ilegais de marketing quando a empresa anunciava, falsamente, copos medidores de vidro Pyrex como “Made in USA” enquanto importava alguns deles da China.

Em abril, a Tupperware Brands, fabricante de famosos potes de plásticos e recipientes, divulgou um aviso de que a empresa poderia falir. Na época, a empresa apresentou um documento dizendo que há “dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar operando”.

Em 2020 a fabricante francesa Duralex, entrou com um pedido de recuperação judicial. O presidente da empresa na época chegou a dizer que houve perda de 60% do faturamento com a queda das exportações por causa da pandemia do coronavírus. Duralex exporta cerca de 80% de tudo o que produz.

