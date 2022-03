Fábrica de papel e celulose abrirá 200 postos de trabalho no Ceará

De olho no crescimento do e-commerce e do agronegócio do Nordeste, a produtora de papel e celulose Klabin (KLBN11) anunciou investimento de R$ 188 milhões para a expansão da fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O aumento da produção exigirá a contratação de 200 funcionários até 2023.



Atualmente, a unidade opera com um quadro de 50 trabalhadores. O processo seletivo iniciará no segundo semestre deste ano, mas demais detalhes ainda serão anunciados.

Segundo o diretor do Negócio de Embalagens, Douglas Dalmasi, a meta é que "100%" da mão de obra seja local. Poderá haver, entretanto, contratação de profissionais de outras regiões para a capacitação técnica dos trabalhadores.

As informações foram divulgadas, na manhã desta sexta-feira (18), em coletiva de imprensa, na própria fábrica.

Com o investimento, a produção de embalagens de papelão ondulado da Klabin aumentará cinco vezes, passando de 20 mil para 100 mil toneladas por ano. A empresa foi inaugurada em 2020, com investimento inicial de R$ 50 milhões.

Douglas explicou que o Ceará é um mercado que está há “muito tempo” no planejamento estratégico da companhia. “ É uma região que cresce muito acima do Brasil, puxado bastante pelos setores de frutas, com muita competitividade”, observou.

Ele acrescentou que, além do ‘e-commerce’, a fabricante busca atender ao mercado de fruticultura e industrial do Nordeste. “O setor de frutas tem algumas exigências na embalagem que a Kablin, por ser uma empresa que possui desde a base florestal até a embalagem, consegue acompanhar esse crescimento e gerar inovações", iniciou.

"Assim, temos papéis diretamente da floresta e que podem ter contato direto com o alimento e condicionar a fruta durante toda a logística até a Europa, Estados Unidos, onde quer que seja”, detalhou.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado (Sedet), Maia Júnior, lembrou haver uma política de incentivos fiscais e ambiência de negócios para atrair as empresas.

“O Ceará está montado um arranjo de fortalecimento das suas cadeias econômicas. Aqui é um dos pontos-chave, a indústria de calçados é um cliente e outros setores”, exemplificou, destacando que o Ceará também apostas em energias renováveis, com atração de investimentos para produção de hidrogênio verde.

O evento também contou com a participação do diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira; da diretora de Papelão Ondulado, Gabriella Michelucci; e de Wolff Klabin, presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Também este presente o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, além de outros secretários estaduais e municipais.

