Expolog 2023 será realizada em Fortaleza no mês de novembro; saiba detalhes

A Expolog 2023 ganhará nova edição em Fortaleza nos dias 22 e 23 de novembro, no Centro de Eventos, em Fortaleza. A confirmação veio nesta quinta-feira (5), com o lançamento do evento, que tem como foco a logística e o agronegócio. O tema deste ano será "Governança e Logística para a Transição Energética", incluindo a promessa de explorar conexões para promover eficiência logística e debater fontes de energia mais sustentáveis.

A novidade este ano será o 18º Seminário Internacional de Logística, em que serão discutidas as tendências emergentes, desafios e oportunidades no cenário logístico mundial. Além disso, também ocorrerá o 4º Seminário Logística no Agronegócio, em que serão discutidas as questões que englobam as inovações logísticas capazes de reformular o campo do agronegócio.

Conforme o anunciado no lançamento do evento, a programação completa abrangerá uma feira, hackathon, rodadas de negócios, reuniões setoriais e visitas técnicas.

Crescimento do evento

Os detalhes do lançamento ainda apontaram uma importante novidade para o setor: o crescimento de 37% no número de estandes, em comparação com o ano anterior. Ao todo, 186 estandes serão disponibilizados, além da expectativa de um aumento de 20% nas negociações iniciadas durante o evento em relação a 2022, no que pode significar a marca de R$ 11 milhões em transações comerciais.

Segundo a organização, o aumento projetado de 25% no número de inscrições transparece o crescente interesse global na interseção entre logística e transição energética.

"A edição de 2023 da Expolog está pronta para estabelecer novos parâmetros, definindo vínculos entre eficiência logística e sustentabilidade energética. Este evento continuará sendo um farol de inovação e colaboração, oferecendo oportunidades inestimáveis para empresas e profissionais se destacarem em um mundo em constante evolução", afirmou Enid Câmara, realizadora da Expolog.



Para os interessados em se inscrever no evento, é possível preencher as informações necessárias já por meio do site oficial.

Serviço