Evento na Fiec discute contribuição do setor elétrico para a retomada econômica

A nova edição do Energia em Pauta reúne nomes importantes do setor elétrico para debater os avanços da regulação e a contribuição deste segmento para a retomada econômica.

O evento, que ocorrerá de forma semipresencial amanhã (30), às 9 horas, é organizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE) e o Sistema Fiec.

Convidados

A mesa de debates recebe o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, o deputado federal e coordenador da Frente de Energias Renováveis na Câmara Federal, Danilo Forte, e o presidente do Conselho da Abeeólica, Fernando Elias.

O evento contará com a abertura do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e moderação do consultor da Fiec e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis/CE, Jurandir Picanço.

Também se somam às discussões a presidente da Enel Distribuição Ceará, Márcia Sandra e o Presidente do Sindienergia-CE e CEO da B&Q Energia, Luís Carlos Queiroz.

Inscrições abertas

O evento é gratuito e aberto ao público, formado, em sua maioria, por empresários, profissionais da área, estudantes e demais interessados no assunto.

As inscrições já estão disponíveis por meio de formulário virtual.

Os interessados em acompanhar a discussão do 13° Energia em Pauta poderão realizar a inscrição e assistir, de forma virtual, pelo canal do Sindienergia-CE no YouTube.