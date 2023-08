Evento em Fortaleza debate desafios do presente que impactam o futuro

Doenças mentais, tensões políticas, agenda climática, desigualdades tecnológicas e polarização global são alguns dos desafios que o mundo contemporâneo enfrenta no presente e que impactam diretamente no futuro. Pensando em refletir sobre essas temáticas, o evento Fronteiras do Pensamento chega a Fortaleza e recebe, na quarta (30) e quinta-feira (31), às 20h, no Teatro RioMar, grandes pensadores em ciclos de conferências para debater os temas mais relevantes da atualidade.

De acordo com Rogério Nicolau, sócio-diretor da Solus Educação, empresa organizadora do evento em Fortaleza, o Fronteiras do Pensamento é uma plataforma cultural realizada há 16 anos e muito respeitada em São Paulo e em Porto Alegre. Pela primeira vez na Capital, o evento terá um modelo de conferência onde os convidados desenvolvem suas falas durante um período de aproximadamente uma hora e depois interagem com a plateia respondendo perguntas.

“Os participantes poderão enviar as perguntas pelo WhatsApp e serão apresentadas ao mediador. Acreditamos que essa troca de ideias com os palestrantes enriquece muito o debate e dá uma maior amplitude aos temas que serão abordados”, defende Rogério.

Entre os convidados estarão Luc Ferry, filósofo francês, autor de mais de 70 livros e reconhecido por obras que trouxeram a filosofia de volta ao cotidiano; e Eduardo Giannetti, economista e cientista social, membro da Academia Brasileira de Letras, que partiu da filosofia econômica para uma trajetória que o posicionou como um dos intelectuais brasileiros mais influentes da atualidade.

Também marcam presença Christian Dunker, psicanalista mais lido, assistido e ouvido do Brasil, reconhecido internacionalmente por estudos que renovam o pensamento lacaniano; e Maria Homem, mestra em Psicanálise e Estética, uma das intelectuais públicas mais influentes do País, abordando questões contemporâneas de gênero, sexualidade, vida digital e diversidade.

Temática e programação

Com o tema “Construções do Amanhã: Desafios e Oportunidades do Século XXI”, o Fronteiras do Amanhã busca, segundo Rogério Nicolau, destacar a importância da população global atual como agente ativo na construção de um futuro promissor mais justo e sustentável, além da importância do trabalho coletivo para moldar esse amanhã. “Nós temos um tema instigante que nos coloca como protagonistas, porque a construção do amanhã passa por todos nós”, reforça.

Na primeira noite (30), o filósofo Luc Ferry, sob a mediação da psicanalista Maria Homem, debate o futuro do trabalho, debruçando-se sobre questões como o turnover, a rotatividade nas empresas, a influência da inteligência artificial no mercado de trabalho jovem e a escassez de talentos.

Já na segunda noite (31), o economista Eduardo Giannetti traça os cenários econômico, político e social do Brasil e do mundo para essa construção do amanhã. No mesmo debate, o psicanalista Christian Dunker aborda as implicações da saúde mental para o futuro do mundo corporativo, sobretudo no pós-pandemia.

Rogério destaca a importância de Fortaleza receber um evento como este. “Fortaleza é uma cidade que tem empresas sólidas e consolidadas, que valorizam todos os debates que estamos dispostos a promover, e tem nos apoiado nessa iniciativa que certamente nos ajudará a desenvolver as competências necessárias para trabalharmos, de maneira conjunta, para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, e sobretudo mais feliz”, finaliza Rogério Nicolau.

Como participar

Para participar do Fronteiras do Pensamento, interessados podem realizar suas inscrições por meio do site fronteiras.com e adquirir um dos pacotes disponíveis, com vagas limitadas. As vendas encerram no dia 30 às 12h. O pacote Ingresso Fortaleza garante o acesso aos dois dias de conferência pelo valor de R$ 449; o pacote Experiência Ferry, além do acessos, garante almoço com Luc Ferry no dia 30 de agosto e o acesso digital completo a toda Temporada 2023 do Fronteiras do Pensamento Nacional, até dezembro, por meio da plataforma do evento, pelo valor de R$ 2.080; o terceiro pacote, Experiência Dunker, pelo valor de R$ 1.360 dá direito a um almoço com Christian Dunker em 31 de agosto, além de todas as vantagens do segundo pacote.

Serviço

Fronteiras do Pensamento

Construções do Amanhã: Desafios e Oportunidades do Século XXI

Local: Teatro Rio Mar Fortaleza

Data: 30/08, 20h “As forças que moldam o futuro do trabalho”, com Luc Ferry. Mediação: Maria Homem

Data: 31/08, 20h

“Questões contemporâneas para a construção do amanhã”, com Christian Dunker e Eduardo Giannetti.

Ingressos: www.fronteiras.com (link de clique: https://temporada.fronteiras.com/fortaleza/?utm_source=Parceiros&utm_medium=Diario+do+Nordeste&utm_campaign=Fortaleza+2023&utm_content=Anuncio)

WhatsApp: (11) 93775-5752

Instagram: instagram.com/fronteirasweb

Youtube: youtube.com/fronteiraspoa

Facebook: facebook.com/fronteirasweb

LinkedIn: inkedin.com/company/fronteiras-do-pensamento/