Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Euro hoje (02/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cotação do Euro
Legenda: Cotação do Euro

Hoje, o euro comercial está sendo cotado em R$ 6,38 e o euro turismo está sendo cotado em R$ 6,67.

Qual a diferença entre o euro turismo e euro comercial?

A diferença entre o euro comercial e o euro turismo está relacionada ao contexto em que são utilizados e às taxas aplicadas em cada caso. O euro comercial é a taxa de câmbio utilizada em transações comerciais internacionais, ou seja, em operações de importação e exportação, investimentos estrangeiros diretos, transferências internacionais entre empresas, entre outros. O Euro Comercial geralmente tem uma taxa de câmbio mais baixa em comparação com o Euro Turismo.

Já o euro turismo, é a taxa de câmbio utilizada em transações envolvendo viagens internacionais, como troca de moeda para viajar ao exterior, compra de pacotes turísticos, despesas em estabelecimentos no exterior, etc. O Euro Turismo geralmente tem uma taxa de câmbio mais alta em comparação com o Euro Comercial, pois inclui margens adicionais para cobrir as despesas administrativas das casas de câmbio, bancos ou outras instituições financeiras que lidam com transações de câmbio para fins turísticos.

Veja também a cotação do Dólar de hoje.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (02/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 52 minutos
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (02/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 54 minutos
foto da fachada de um prédio da sede do INSS
Negócios

INSS 2025: confira datas de pagamento em setembro a aposentados e pensionistas

A data para cada beneficiário depende do valor a receber e do penúltimo número do benefício

Redação
02 de Setembro de 2025
Pessoa usando smartphone para acessar o aplicativo Pix, serviço de pagamento eletrônico, com logotipo do Pix ao fundo em ambiente de tecnologia financeira ilustra ataque hacker ao sistema pix de empresa de software
Negócios

Valor desviado por ataque hacker ao sistema Pix de empresa de software sobe para R$ 710 milhões

Inicialmente, foi divulgado que o valor roubado fora de R$ 420 milhões

Redação
02 de Setembro de 2025
Site do imposto de renda
Negócios

Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro

Redação
02 de Setembro de 2025
Ceará Credi
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente e supervisor de microcrédito; saiba mais

As vagas são para o Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns

Renato Bezerra
02 de Setembro de 2025
Foto que contém o Arco de Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Arco do Triunfo de Sobral
Negócios

Ceará tem apenas 2 municípios entre os 100 mais competitivos do Brasil; saiba quais

Ranking considera série de requisitos, como economia, sociedade e segurança

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Foto que contém Consuelo, Graça, Cláudio, Marcos e Regina Dias Branco
Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete da loteria Timemania em frente a uma casa de loteria, com fila de clientes esperando atendimento ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio da caixa em 2 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (2/9)

Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 20 milhões

Carol Melo
02 de Setembro de 2025
Notas de real, calculadora e caneta sobre mesa
Ana Alves

Desigualdade de renda no Brasil: a urgência de um olhar financeiro para famílias de baixa renda

Ana Alves
02 de Setembro de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (0109) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (01/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam

Redação
01 de Setembro de 2025
Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões
Negócios

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Concurso ocorre na véspera do feriado, no sábado (6)

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6815, desta segunda-feira (01/09); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2817 – Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2817 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 740 - Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 740 em 01/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2854 de hoje, segunda-feira, 01/09; prêmio é de R$ 6,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2854 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,0 milhões.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Tela de celular com função de transferência via pix em aplicativo de banco
Negócios

Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal; entenda como vai funcionar

Nova função permitirá parcelar compras e transferências com juros

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartão do Bolsa Família
Negócios

Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários

Redação
01 de Setembro de 2025
Profissional de Tecnologia
Papo Carreira

Empresa de tecnologia oferta mais de 40 vagas em Fortaleza, Campinas e São Paulo; saiba mais

As oportunidades incluem modelo de trabalho híbrido, remoto e flexível

Redação
01 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições como a SOP-CE e a CPRM

Redação
01 de Setembro de 2025
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco
Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues
01 de Setembro de 2025
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 1 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 9,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
01 de Setembro de 2025
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Egídio Serpa

Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Um comunicador de Fortaleza comprou um livro pelo aplicativo do Magazine Luiza, e até agora não o recebeu . Este colunista entrará em férias de amanhã, 1º/09, até 30 de setembro,

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca
Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

De janeiro a julho deste ano, já foi exportado o equivalente a US$ 77,7 milhões, como informa o presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025