Estado cria plano de recuperação para estatais em desequilíbrio financeiro

As estatais cearenses com caixas desequilibrados vão poder participar do Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial, sancionado nesta segunda-feira (17) pelo governador Camilo Santana. A iniciativa permite a readequação das contas em um prazo de até dois anos.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o plano tem o objetivo de assegurar a sustentabilidade econômico-financeira, a eficiência e a produtividade das estatais que compõe a estrutura do Poder Executivo estadual.

Podem participar do programa apenas empresas dependentes do Governo do Estado, considerando o recebimento de recursos do Tesouro Estadual para pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital.

As estatais interessadas deverão apresentar uma proposta de Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial (PRME), cuja execução deve durar até dois anos, já incluindo eventuais prorrogações.

Contrapartidas

Como contrapartida ao plano de recuperação, as empresas não poderão, durante a execução do plano, admitir ou contratar novos servidores, com exceção daqueles previstos no próprio planejamento apresentado.

A estatal ainda fica vedada a realizar distribuição de resultados em patamar superior ao mínimo legal.

Também fica proibida a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de administradores e empregados; e a alteração ou implementação de novo plano de cargos e salários e de funções que aumentem a despesa da empresa.

Nesse período, as estatais tão não podem criar ou aumentar cargos de confiança ou em comissão; nem implementar ou ampliar benefícios a empregados, incluindo previdência complementar e de assistência à saúde.

Comitê de Gestão

A lei que estabelece o plano ainda determina que o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf) determine quais empresas são dependentes ou não, definindo quais serão as participantes, além de guiar todo o processo.

Confira as funções do Cogerf

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração do Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial pelas empresas estatais estaduais

Recomendar que a empresa estatal estadual elabore o seu Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial

Homologar a proposta de Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial

Classificar a empresa como “em recuperação e melhoria empresarial”

Recomendar alterações ao Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial em execução

Após o encerramento do Plano de Recuperação e Melhoria Empresarial, apreciar proposta de classificação da empresa estatal como dependente ou não dependente

As empresas classificadas como não dependentes e que já participaram de procedimento de recuperação e de melhoria empresarial fica impedida de solicitar a medida novamente por cinco anos.