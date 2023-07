Estação Fashion é nova aposta do atacado de moda para fabricantes

A indústria da moda é um segmento tradicional no Ceará e um dos que mais abre portas para novas possibilidades de negócios. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil possui a maior cadeia têxtil completa do Ocidente e, em 2022, teve um faturamento de R$193,6 bilhões. Em Fortaleza, o Estação Fashion é a nova opção para fabricantes que estão iniciando ou expandindo suas atividades. Após a venda de 100% das lojas dos setores laranja e azul, o polo atacadista está com espaços disponíveis no setor verde.

De acordo com Willian Nipon, coordenador comercial do Estação Fashion, o setor verde é um novo ambiente do empreendimento voltado para lojistas e pequenos fabricantes, que estão iniciando as atividades, mas que precisam de um espaço maior para montar a sua loja. “Esse setor ficará no primeiro pavimento, com acesso ao estacionamento, e estamos ofertando os espaços por um preço acessível, parcelas acima de R$ 500 e em até 40 vezes. Por conta das condições especiais, as vendas estão aceleradas e já vendemos 15% do total de espaços”, detalha o gestor.

O mercado atacadista de moda se destaca com lojistas e fabricantes que movimentam a cadeia produtiva, indo desde a fabricação das peças até a negociação com os revendedores, representantes e consumidores finais, passando por lojas físicas e/ou on-line. Da empresa consolidada no mercado ao pequeno empreendedor, a proposta do Estação Fashion chamou a atenção da fabricante de moda praia, Raquel Moreira. A empreendedora já possui uma loja física na capital cearense e decidiu ter o próprio espaço no novo polo de moda, visando o crescimento do negócio com a marca Kelmar, recém-lançada em fevereiro deste ano.

“Para se destacar no mercado, a gente precisa também ficar atento às novidades e eu acredito que o Estação Fashion vai ser um grande empreendimento para os fabricantes no Centro da cidade, que valoriza o lojista e potencializa o setor de atacado”, diz.

Mãe e filha, Sônia e Samara Caetano também se interessaram pelo polo atacadista. As empreendedoras possuem a loja Sônia Moda Feminina há 14 anos e nessa jornada tiveram que se reerguer de um incêndio no seu primeiro endereço, depois migraram para um novo alugado. Atualmente ofertando lingeries e roupas plus size, as lojistas estão animadas para essa nova etapa.

“O Estação Fashion será um novo começo e um investimento na nossa marca. Nós passaremos a trabalhar só com roupas femininas, com foco na nossa fabricação própria, e quem sabe até mudar de nome”, revela Samara.

Sustentabilidade

A campanha de lançamento do novo setor aborda questões como sustentabilidade, reaproveitamento de materiais no mercado da moda e diminuição de desperdícios. Segundo Willian Nipon, a campanha dialoga com ações propostas pelo Estação Fashion.

“Nós desenvolvemos uma política de destinação dos descartes de sobra de confecção. Todo retalho deixado de lado pelos fabricantes do Estação será destinado para entidades que revertem a renda para instituições que amparam pessoas em vulnerabilidade social. Dessa forma, além de ajudar o planeta, nós também contribuímos com a sociedade”, afirma o diretor comercial.

Sobre o Estação Fashion

Com um investimento de R$50 milhões, o Estação Fashion será composto por mais de 1.300 lojas e boxes, com diferentes tamanhos, dispostos em três pavimentos e distribuídos em uma área de 5.500 m². Além de estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus, o empreendimento terá praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza, esteiras rolantes e fará também vendas online.

A localização privilegiada do Estação Fashion – entre as ruas General Sampaio, 24 de Maio e a Castro Silva, no Centro de Fortaleza – próximo de pontos históricos e turísticos da capital, e com fácil acesso para quem utiliza transportes individuais, coletivos e rodoviários, ajuda a receber compradores da cidade, do interior cearense e mesmo de outros Estados. No total, o empreendimento contará com seis setores, contemplando boxes, superboxes e espaços para lojistas e fabricantes.

