Esquenta Black Honda Nossamoto oferta zero entrada ou emplacamento total grátis

A Black Friday de 2023 está chegando, e para adiantar aos consumidores as ofertas e condições especiais deste período, a Honda Nossamoto realiza o Esquenta Black neste fim de semana, de sexta-feira (10) até domingo (12). O evento conta com ofertas de modelos Honda com zero entrada ou emplacamento total grátis, e bonificação de até R$ 1 mil na avaliação da moto seminova na troca por uma Honda zero quilometro em todas as concessionárias Nossamoto e no atendimento digital.

De acordo com Tiago Bastos, gerente-geral da Honda Nossamoto, estarão disponíveis para pronta-entrega, com maior estoque, os modelos Honda como Biz 125, Bros, Linha CG 160 Fan, Titan, Cargo e ADV. O grande destaque do plantão de vendas, no entanto, é a possibilidade da entrada zero. “Nas nossas últimas campanhas de vendas, os clientes pediram muito por essa condição, e nós estamos a possibilitando para atender melhor o nosso público”, afirma o gerente.

Para facilitar o processo de compra, nos casos de clientes que optarem por um financiamento, as concessionárias disponibilizam uma mesa de crédito on-line, em parceria com o banco Honda. Com isso, eles poderão realizar análise de crédito com aprovação imediata após a validação da consulta. Já os clientes que desejarem realizar um consórcio, o pagamento da primeira mensalidade pode ser parcelado em até três vezes, sem juros no cartão de crédito.

Paralela às ofertas em modelos de motos, a campanha também realiza um saldão de peças genuínas da Honda e acessórios selecionados com até 50% de desconto, parcelado no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros.

Segundo Tiago Bastos, os clientes que realizarem previamente o cadastro digital e efetivar a compra na Honda Nossamoto ainda poderão levar para casa um brinde exclusivo e genuíno da Honda, que poderá ser uma capa de chuva, ou uma camisa original da marca ou um capacete.

Atendimento diferenciado

O Esquenta Black Honda Nossamoto será realizado nesta sexta-feira (10), das 8h às 18h, no sábado (11) até as 18h, e no domingo das 9h às 14h. As lojas estarão com todas as suas equipes disponíveis para atendimento, e o cliente ainda poderá degustar um coffee break regional no local.

“O pilar máximo da nossa concessionária é o atendimento de excelência que torna a experiência do cliente ainda mais satisfatória. Por isso, o que pudermos fazer para receber bem e fidelizar o nosso público, nós faremos”, frisou Tiago Bastos.

Serviço

Esquenta Black Friday - Honda Nossamoto

Concessionárias Honda Nossamoto:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador, 1676

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Correia, 2109

Pecém: Av. Antônio Brasileiro 862

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

Atendimento virtual e Whatsapp: (85) 98119-1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br