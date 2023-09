Entenda como uma assessoria previdenciária facilita o acesso a benefícios

Uma das principais preocupações da população de idosos e de pessoas que buscam acesso a benefícios previdenciários é ter a garantia de que o processo será livre de dificuldades. Em meio às burocracias, o caminho para essa conquista nem sempre é simples. Contudo, com orientação correta, é possível evitar dor de cabeça.

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até o mês de agosto deste ano, mais de 38 milhões de brasileiros têm acesso a benefícios da previdência social. Ainda de acordo com o INSS, entre os principais motivos para indeferimento dos benefícios estão pontos como a não comprovação de vínculo com companheiros, falta de tempo de contribuição ou idade suficientes após a reforma da previdência, entre outros.

Dentro do objetivo de auxiliar a população a conseguir seus direitos, os serviços de assessoria previdenciária proporcionam suporte durante todas as etapas de diferentes processos, como aposentadoria, pensão por morte e benefícios à pessoa com deficiência

Conforme explica a assessora Isabelle Moreira Alves, da FVC Assessoria Previdenciária, o serviço de assessoramento consiste no levantamento de informações dos clientes para entender a melhor forma de atendimento. “Com isso, vem a orientação e auxílio para garantir o direito do cliente junto ao INSS, prevenindo falhas e/ou irregularidades cometidas pelo Instituto”, detalha Isabelle.

Isabelle reforça que os clientes precisam ser transparentes com as informações repassadas durante o processo de atendimento, caso contrário, haverá mais lentidão na demanda. Itens como declaração de renda, MEI e CNPJ ativos, ter renda per capita acima do permitido, são exemplos de aspectos que podem causar eventuais problemas.

Atendimento em nível nacional

Por meio de um serviço de assessoria previdenciária, os clientes têm mais chances de resolverem casos específicos, sem que haja o desgaste do solicitante. No caso da FVC, todo o pagamento pelos serviços é realizado somente após o benefício ter sido concedido.

A empresa é especializada nos mais variados assuntos previdenciários, com foco em atendimento de idosos a partir dos 65 anos e pessoas com deficiência, que ainda não possuem o tempo de contribuição mínimo ou nunca contribuíram para o INSS.

Com mais de sete anos de atuação no segmento, a FVC já atendeu mais de 10 mil clientes em todo o território nacional, tanto de forma presencial quanto à distância. Caso o solicitante não resida em uma cidade com unidade da empresa, o atendimento pode ser realizado via WhatsApp (0800 591 8946).

O prazo entre o benefício da aposentadoria ser solicitado e a efetivação varia de acordo com cada caso. “Nossa assessoria possui o conhecimento especializado para que o cliente tenha a economia de tempo, maximização de benefícios, defesa de direitos e agilidade nos processos. A FVC fornece orientação clara e suporte durante todo o processo”, comenta Isabelle Moreira.

“Conectamos o sonho dos nossos clientes com os nossos objetivos profissionais. Essa junção gera realizações”, reforça Juliana Almeida, diretora executiva do escritório.

Além do serviço de assessoria previdenciária, a FVC também oferece empréstimo aos aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

