Entenda as diferenças de velocidade excessiva e inadequada

A velocidade excessiva e a inadequada configuram duas formas distintas de comportamento inapropriado no trânsito, ambas com graves consequências e que exigem redobrada atenção dos motoristas.

Antônio Ferreira, superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), esclarece que a velocidade excessiva ocorre quando um condutor supera os limites estabelecidos para determinada via. Essa infração é considerada um "comportamento inaceitável" no trânsito, passível de multa e penalidades mais severas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Por outro lado, a velocidade inadequada se refere a situações em que o condutor, mesmo respeitando o limite de velocidade da via, não se adapta às condições do trânsito e do clima. Fatores como chuvas fortes, neblina densa e tráfego intenso exigem ainda mais cautela e atenção do motorista, pois a dirigibilidade do veículo é afetada e os riscos de acidentes aumentam consideravelmente. É comum que, em tais condições, manobras imprudentes, mesmo em baixa velocidade, coloquem em risco a segurança de todos os envolvidos no trânsito.

A condução de veículos em aceleração cria situações de alta periculosidade, podendo resultar em acidentes fatais e lesões graves, não só para o condutor imprudente, mas também para outros usuários da via. “As colisões tendem a ter consequências mais severas devido à energia cinética envolvida, tornando mais difícil a mitigação dos danos e aumentando a probabilidade de fatalidades”, explica Antônio.

Dirigir devagar pode causar problema

Apesar dos alertas para o controle de velocidades excessivas, dirigir muito devagar também pode trazer problemas. A lentidão pode causar congestionamentos, podendo resultar em situações de estresse entre os condutores. Em condições adversas, a falta de adaptação da velocidade pode resultar em derrapagens, perda de controle do veículo e colisões em cadeia.

“É muito comum que aconteçam manobras erradas em que, mesmo em baixa velocidade, o motorista acabe atingindo outros veículos. O ideal é respeitar as sinalizações de cada via para que nem o excesso e nem a baixa velocidade sejam a causa de acidentes”, ressalta o superintendente.

Tanto a velocidade excessiva quanto a inadequada contribuem significativamente para a insegurança no trânsito e impactam negativamente a fluidez do tráfego. Diante disso, é fundamental que os condutores estejam cientes dos limites de velocidade e das condições das vias, adaptando sua direção para garantir a segurança de todos os usuários.