Engenheiros multifacetados são profissionais fundamentais para indústrias

No mercado de trabalho, além das opções de integrar o quadro de funcionários de uma empresa, desenvolver o próprio negócio é um caminho que diversas profissões podem seguir. No caso do engenheiro de controle e automação Raphael Matos, unir a experiência obtida na graduação com o desejo de criar melhorias para processos industriais foi a opção escolhida, por conta das oportunidades do segmento no estado.

Inspirado pela família e com afinidade pelo mundo da mecânica, Raphael Matos, graduado na Universidade de Fortaleza (Unifor), não demorou a decidir qual seria seu curso universitário. A experiência em manutenção de veículos adquirida com o pai o influenciou a cursar Engenharia de Controle e Automação para seguir em uma área na qual percebia chances de se destacar.

Capacitados para atuarem em diferentes frentes no mercado, os engenheiros de controle e automação desempenham funções normalmente atreladas às indústrias. Dessa forma, os projetos tendem a ser voltados para a criação de inovações que tragam ganhos para o dia a dia de um segmento, ou para melhorar processos existentes.

A área contempla três campos principais de atuação: mecânica, elétrica e automação. Dessa forma, há amplos segmentos de trabalho. De acordo com Raphael Matos, os profissionais do ramo são conhecidos como “faz-tudo”, justamente pelo fato de poderem trabalhar em projetos distintos. “Já trabalhei na parte pneumática, hidráulica, que é mais da área mecânica, com quadro elétrico, na parte de automação com a programação de CLP (computadores específicos para processos industriais). Pode-se trabalhar desde um gerente de empresa a um coordenador de manutenção”, explica.

Por conta dessa característica de lidar com várias áreas, os engenheiros de controle e automação possuem um escopo limitado de atuação no que se refere ao porte de um projeto. Por exemplo, no caso de uma subestação elétrica, somente um engenheiro eletricista poderia ser o responsável oficial do projeto.

Segundo Raphael, no Ceará, o setor alimentício é um dos destaques para os profissionais, pois cada centavo que for reduzido do valor de produção final de um alimento representa lucro para a empresa, pelo grande volume de itens que são produzidos. As indústrias têxtil e de cerâmicas também são segmentos que podem se beneficiar da atuação desses profissionais, que trabalham para diminuir erros e desperdícios.

Diversidade de atuação

Os profissionais formados em Engenharia de Controle e Automação, curso anteriormente conhecido como Mecatrônica, são especialistas em melhorar processos produtivos. Assim, indústrias de base, automação industrial e residencial, padronização e controle de qualidade, montagem de equipamentos e outros aspectos fazem parte do cotidiano de trabalho dos engenheiros.

Acerca do mercado atual, Raphael percebe que, por conta do piso salarial de um engenheiro ser alto, muitas empresas contratam os profissionais para outras funções, como gerentes ou coordenadores.

Durante a graduação, Raphael trabalhou como estagiário em uma empresa na qual conseguiu experiência em diversos setores da engenharia de controle e automação. Após migrar para a área de vendas e trabalhar com visitas para clientes oferecendo os serviços e produtos da empresa, conheceu parte do mercado cearense e as oportunidades nos segmentos.

“Via a parte administrativa, que hoje me ajuda bastante, fazia orçamentos, laudos, participava de desmontagem de equipamentos, bombas hidráulicas, montagem de estruturas. Era um estágio que cobrava muito, mas trouxe muita carga de conhecimento até hoje”, explica.

Em 2021, Raphael criou a Realize Automação, empresa focada na prestação de serviços para indústrias. O negócio trabalha com projetos para melhorias do maquinário dos clientes, para tornar os processos mais eficientes. “A Realize abrange um campo de clientes bem grande. A gente tem desde cerâmicas, moinhos a empresa têxtil”. Para 2022, o foco será expandir a carteira de clientes e consolidar a marca no mercado.

Infraestrutura na graduação

A estrutura da Universidade de Fortaleza foi decisiva para a escolha de Raphael. Projetos de extensão da Universidade como o Baja, que consistia no desenvolvimento de um veículo para competições off-road, ressoavam com a experiência do jovem com mecânica. Na época, os estudantes que integravam a equipe responsável pelo Baja projetavam um carro e melhorias para as corridas. O engenheiro chegou a participar, mas a equipe foi descontinuada antes da competição.

Raphael explica que os laboratórios da Unifor contam com equipamentos modernos e que estão de acordo com o que se trabalha no mercado, além do foco em atividades práticas para que os estudantes compreendam a realização dos processos. O curso da Unifor possui a nota máxima, 5, em Conceito de Curso no MEC.

Saiba mais sobre o curso de Engenharia de Controle e Automação

