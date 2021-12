Enel e Senai inauguram três centros de treinamento no Ceará

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Enel Distribuição Ceará inaugurou, este ano, três Centros de Treinamento para profissionais do setor elétrico em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Os equipamentos vão auxiliar na capacitação de eletricistas da distribuidora e de empresas parceiras, como chefes de turma, trabalhadores em linha viva, podadores, e também promoverá a formação de novos profissionais.

De acordo com Charles de Capdeville, Diretor de Operação e Infraestrutura da Enel Ceará, o principal objetivo de centros como esse é gerar mais oportunidades para os jovens que buscam uma formação profissional para se inserirem no mercado de trabalho como mão de obra especializada, mas de forma segura. “Além da formação técnica que é dada, o treinamento é feito de forma a reforçar as normas de segurança na hora de manipular a rede elétrica. Esse é o principal compromisso da Enel: garantir que as atividades sejam executadas de maneira 100% segura”, afirma o gestor.

Paulo André Holanda, Diretor Regional do SENAI Ceará, ressalta a importância dos centros para o setor de energia. "É com muita alegria que a FIEC, por meio do SENAI, está inaugurando estes Centros. Serão ministrados vários cursos com o objetivo de qualificar pessoas na área de energia, principalmente em distribuição. Ganha a sociedade cearense. Essa parceria é extremamente importante e salutar", comemora.

Estrutura

Os centros foram construídos pensando na necessidade de mão de obra mais especializada para atender à crescente demanda na área. O de Fortaleza, por exemplo, conta com uma estrutura de rede aérea e subterrânea de 585 metros, em uma área de 14 mil metros quadrados, com mais de 90 postes instalados. Além disso, o espaço também conta com um Centro de Satélite e um Centro de Transformação, cerca de 8 transformadores, equipamentos telecomandados, bancos capacitadores e reguladores, entre outros equipamentos.

A estrutura do Centro de Treinamento de Fortaleza foi completamente modernizada e conta agora com uma rede completa, com toda cadeia de distribuição de energia, desde a alta tensão até os medidores, inspirado no Centro de Treinamento Enel de L’Aquila, na Itália. Foram instalados também dispositivos mais modernos que permitirão a análise e o estudo dos diferentes tipos de redes, equipamentos telecontrolados, além de uma sala de realidade virtual em 3D.

Os equipamentos vão formar profissionais mais especializados para realizar instalação, construção, operação e manutenção de redes com as novas tecnologias que já estão sendo instaladas pelo grupo Enel em todo o Brasil.

Capacitação

Em parceria com o SENAI e o Exército, a Enel iniciou, no mês de setembro, a capacitação de três turmas para formação de 60 eletricistas, para homens e mulheres, por meio do projeto Soldado Cidadão. O curso faz parte do programa Enel Compartilha Empreendedorismo, que vem promovendo a capacitação de profissionais em pequenos negócios para a promoção da inclusão social, o empoderamento feminino, a geração de renda e a economia circular.

Os esforços estão em linha com a estratégia de Sustentabilidade do Grupo, aos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, e à meta da organização de ampliar o percentual de colaboradoras em todos os níveis da organização.

Investimentos

O grande foco da empresa é o uso da inovação e de novas tecnologias para melhoria na qualidade do fornecimento de energia. Uma ação implementada pela empresa no estado é o Telecontrole, um projeto de automação na rede de média tensão, que consiste na utilização de equipamentos controlados a distância para operação remota da rede, tornando o serviço mais eficiente. Já foram instalados cerca de 4.300 mil equipamentos e foram investidos cerca de R$ 226 milhões.

Além disso, a empresa instalou equipamentos para comunicação via satélite em toda a frota de viaturas para agilizar o contato entre o Centro Operacional e os eletricistas em campo. Foram mais de 700 aparelhos instalados em todo o estado.

A companhia investiu na construção e reforma de subestações e linhas nos municípios de Ibiapina, Pacajus, Jaguaruana, Paracuru e Itarema. As obras vão beneficiar mais de 400 mil clientes das regiões direta ou indiretamente. Essas obras terão como principal objetivo atender ao crescimento da região, além de melhorar a qualidade do fornecimento local. Até o mês de setembro deste ano, foram investidos R$ 688,9 milhões na expansão, modernização e digitalização da rede de distribuição do estado.

Sobre a Enel Distribuição Ceará

A Enel Distribuição Ceará atende 184 municípios, abrangendo 100% do território estadual, com cobertura de uma área de 148.921 km². Atualmente a companhia possui cerca de 4,4 milhões de clientes, 189 pontos de atendimento e 119 subestações em todo o estado. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Sobre o SENAI Ceará

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Ceará tem a missão de contribuir para o aumento da produtividade do trabalhador e para o incremento da competitividade da indústria do Ceará. O SENAI faz parte do Sistema FIEC, junto com o Serviço Social da Indústria – SESI Ceará e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL Ceará.

