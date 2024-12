Enel Ceará investe R$ 25 milhões em projetos culturais, esportivos e sociais

Em 2024, a Enel Ceará investiu cerca de R$ 25 milhões em projetos culturais e esportivos no Estado. Foram 120 iniciativas realizadas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Mecenas), Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, do Fundo Estadual da Cultura e da Lei Rouanet. Nos últimos cinco anos, foram investidos mais de R$ 109 milhões em 758 projetos cearenses, beneficiando cerca de 24 milhões de cearenses. Com isso, a Enel Ceará é atualmente a empresa que mais investe.

Festival Elos, DFB Brasil, Festival Jazz & Blues, Baú de Leitura e Acordes do Amanhã são alguns dos projetos que foram beneficiados com os investimentos. São projetos que já estão no calendário de grandes eventos do Estado. O Festival Elos, por exemplo, que aconteceu no mês de novembro, contou com uma programação diversificada e reuniu cerca de 70 mil pessoas de todas as idades.

Além disso, a companhia se destaca pelos projetos na área social, como o programa Enel Compartilha Oportunidade que promove desenvolvimento social e econômico para as comunidades por meio de oficinas de empregabilidade, capacitação, inserção no mercado de trabalho e acompanhamento profissional. Esse ano foram beneficiadas 1.983 pessoas pelas ações do projeto. Uma das iniciativas é a Escola de Eletricistas, que conta com o projeto Mulheres Eletricistas e já capacitou cerca de 82 mulheres. Esses profissionais são contratados pela Enel e por empresas parceiras.

“Bem como oferecer a capacitação para atuação no setor elétrico, o projeto visa incentivar essas mulheres a buscar a sua melhor versão pessoal e profissional. Para isso, foram desenvolvidas uma série de atividades e workshops para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional de cada participante”, comenta Cilana Braga, Responsável de Sustentabilidade da Enel no Ceará.

Sustentabilidade

Os pilares ESG (Enviroment, Social and Governance) fazem parte da estratégia de sustentabilidade da Enel Ceará, assim como a Agenda 2030 da ONU, ambos direcionadores considerados tendências no setor elétrico. Com isso, a estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU até 2030. A Enel se comprometeu na conquista de quatro objetivos: Energia Limpa e Acessível (ODS 7), Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Combate às Mudanças Climáticas (ODS 13).

Até o terceiro trimestre desse ano, a Enel Distribuição Ceará acumulou o investimento de R$ 48,3 milhões e beneficiou 248,8 mil pessoas, por meio de 125 iniciativas. Um deles é o projeto Ecoenel, que há 17 anos, propõe a troca de material reciclável por descontos na fatura de energia, contribuindo com a responsabilidade socioambiental e oferecendo benefícios para a população cearense e para o meio ambiente. Latas de bebida, copos, garrafas de plástico e livros velhos: todos esses materiais podem ser reciclados. E não apenas materiais sólidos. Os resíduos eletrônicos e o óleo de cozinha são resíduos que também podem ser reciclados.

Desde o início do projeto, o Ecoenel coletou 31.573 mil toneladas de recicláveis no Estado de Ceará resultado equivalente a uma economia de 84.140 mil MWh de energia, bastante para abastecer cerca de 41.245 residências por um mês. Nesse período, a distribuidora concedeu mais de R$ 10.090.531 milhões em bônus nas contas de energia elétrica. Além de dar descontos na conta de energia, o programa contribui também para fomentar o mercado da reciclagem no interior do estado e ainda estimular a solidariedade. O projeto participou esse ano do Dragão Fashion Brasil – DFB, o maior evento de moda autoral da América Latina, fazendo a coleta seletiva dos resíduos, destinando todo o valor de bônus a ONG São Lázaro.

Outro programa da companhia é o Enel Compartilha Eficiência, que tem como foco adequar a conta de energia ao orçamento de famílias de baixa renda. Uma das iniciativas é a substituição de refrigeradores antigos por modelos novos e eficientes, e da troca de lâmpadas comuns por modelos em LED. Só esse ano, foram trocadas 1.018 geladeiras e 29.000 mil lâmpadas no Ceará, além de ações socioeducativas beneficiando cerca de 221.938 mil pessoas.