Empresas do CE com foco na maternidade alugam de brinquedos a berços e estimulam economia circular

Dentro do nicho da maternidade, algumas empresas se destacam em Fortaleza ao trazerem propostas que oferecem o aluguel de itens de grande porte, que são eventualmente usados por poucos meses pela família, assim que a criança nasce, e até de assinatura de brinquedos. Ainda que não seja tão comum entre os fortalezenses, essas empresas fazem um trabalho de conscientização da economia circular e até na diminuição do consumo.

Veja também

É o caso da Jujuê, empreendimento do casal de cearenses Camilla Borges e Emílio Alverne, que nasceu com a primeira filha do casal, Júlia. A inspiração para o negócio veio da exposição a modelos similares no exterior.

“A Júlia nasceu quando morávamos em Abu Dhabi, e nessa ocasião vimos nos Emirados Árabes uma variedade de serviços de assinatura de brinquedos. Como pais de primeira viagem e ávidos em querer estimular e trazer o que é de melhor para nossa filha, imediatamente nos apaixonamos pela ideia”, explica Camila, enumerando os benefícios do serviço de assinatura:

Legenda: Emilio Alverne e Camilla Borges se inspiraram na filha, Julia, para cria a Jujuê Foto: Arquivo pessoal

“Estimular as crianças com uma diversidade de brinquedos de qualidade e selecionados conforme a faixa etária, evitar o desinteresse das crianças por brinquedos que não as empolguem mais, reduzir o acúmulo em casa, e promover alternativas para diversão offline, reduzindo o uso de telas e aumentando o tempo de qualidade entre pais e filhos. Voltando para cá, não pensamos duas vezes em trazer essa experiência para nossa terra”.

A Jujuê atualmente funciona com planos mensal, trimestral e semestral, com valores a partir de R$ 75.

“Ao longo do plano contratado, a cada 30 dias coletamos a sacola anterior e enviamos uma nova personalizada, contendo três brinquedos”, acrescenta a empreendedora, reforçando que a maioria dos itens do acervo são de madeira.

Camilla anda destaca que a empresa tem uma parceria com uma pediatra e uma terapeuta ocupacional, que validaram o inventário da Jujuê e o desenvolvimento que cada brinquedo possibilita para a criança.

Ela também pontua que como marca, eles estão caminhando para conscientizar as pessoas da economia circular. “Entendemos que as pessoas estão acostumadas a adquirir e, muitas vezes por desconhecimento, nem cogitam outra alternativa. Portanto, o que queremos é oferecer outra possibilidade, a de se contratar uma experiência”.

“Infelizmente, ainda observamos que algumas pessoas vêm o valor do aluguel como ‘perdido’, pois no final não adquirem um brinquedo. Mas elas esquecem que a maioria das crianças perde o interesse em um brinquedo após um mês, isso sem falar em quebras, perda de peças, acúmulo e o desuso com o avançar da idade. Além disso, já é comprovado que ter muitos brinquedos prejudica o interesse da criança, reduzindo as variações do brincar imaginativo e reduzindo o valor que a criança atribui a cada brinquedo”.

“Abraçamos a missão de entreter, informar e inspirar famílias pelo poder do brincar e do jogar, estimulando o desenvolvimento e gerando momentos de conexão memoráveis. Acreditamos na economia compartilhada, na importância do cuidado com o planeta, na importância do lúdico na formação do ser humano e sonhamos em criar uma comunidade unida de famílias que compartilham esses valores”, conclui Camila.

Consumo sustentável

Isabella Jereissati está à frente da Torre de Bebel há sete anos. Ela começou com uma experiência no shopping Iguatemi Bosque, e logo viu o potencial do negócio.

“Ao longo desse tempo fomos nos aprimorando, crescendo nosso estoque a partir do que nossos clientes demandavam e aumentando o time”, explica.

O estoque da Torre de Bebel oferece itens de grande porte, como cadeiras musicais, desmamadeiras elétricas, Jumperoo, uma combinação de balanço e cadeirinha; cadeirinha de carro para turistas que vão passar uma temporada em Fortaleza e outros itens para bebês de até 12 meses.

“Nossos produtos importados, como o [assento infantil] mamaRoo e similares, são equipamentos com um custo alto. Agora com essa defasagem do real em relação ao dólar, os preços ficaram ainda mais caros. Além disso, são brinquedos maravilhosos e muito eficazes no que se propõem, mas de uso muito curto. Os bebês logo enjoam e já querem outra novidade. Não vale a pena comprar um objeto tão caro para ser usado durante um mês ou dois”.

Isabella reforça que iniciou a Torre de Bebel em uma época que o consumo sustentável começava a crescer no Brasil, então nunca enfrentou problemas para disseminar a proposta do seu empreendimento. “Nunca tivemos problemas desse tipo, pelo contrário, nossos clientes são muito entusiastas e nos animam a seguir em frente”.

Hoje, inclusive, além de Fortaleza, a empresa tem uma filial no Aeroporto de Porto Alegre. “E com planos de abrir em outras capitais”, acrescenta.

Iniciativas relevantes

A professora, contadora de histórias e idealizadora do grupo Encantos Carol Bittencourt reforça a importância das empresas de apostar no consumo consciente.

“Como mãe e educadora, só consigo vibrar com iniciativas tão relevantes para a infância das nossas crianças e para a logística das famílias”, inicia.

Legenda: Educadora Carol Bittencourt Foto: Arquivo pessoal

“Já tive a alegria de usufruir de serviços assim em vários momentos. Como, por exemplo, quando a minha filha nasceu. Tivemos um berço moisés que nos ajudou muito com ela recém-nascida, mas que não justificaria a compra, pois logo, ela viveria outra fase do seu desenvolvimento. Assim, tivemos a oportunidade de experimentar aquela logística na nossa casa, conhecer as reais demandas da nossa bebê. Tudo sem precisar fazer um investimento alto e podendo contribuir com um consumo mais consciente”.

A educadora também salienta a importância da criança está em contato com novos brinquedos para estímulo. Carol, que já teve a oportunidade conhecer a proposta da Jujuê, viu na prática como pode ser importante para o desenvolvimento das crianças.

“Assim que os brinquedos chegaram lá em casa, tive a oportunidade de conversar com as crianças sobre esse novo estilo de consumo. Expliquei que os brinquedos iriam passar um período na nossa casa e que depois seriam enviados para a casa de outras crianças. Falamos que precisávamos cuidar deles para que outras crianças também pudessem aproveitar e se divertir. A experiência vai além de um clube de assinatura. Tivemos a oportunidade de vivenciar na prática valores essenciais para a nossa sociedade, como a generosidade, a gratidão em receber e a alegria em dividir. Eles entenderam perfeitamente a dinâmica e só tivemos motivos para festejar”.

Carol, no entanto, sabe que nem todo mundo ainda enxerga a economia circular como uma possibilidade.

“Eu amo frequentar um bazar. Amo fazer rodízio de roupinhas de bebês entre as amigas. No meu ciclo de amigos, isso é uma prática muito comum, mas percebo que nem todo mundo enxerga como uma possibilidade. Algumas pessoas inclusive ficam constrangidas em doar algo. Chegam até a pedir desculpas. Como se fosse ofensivo compartilhar um item que não tem mais significado na sua rotina, mas que pode fazer a diferença na rotina de outra família. Por isso desejo que essas empresas cresçam e possam ajudar ainda mais no dia a dia de crianças e adultos”.