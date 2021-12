Empresas apostam em open source e aceleram transformação digital de processos do dia a dia

Mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos, o chamado open source é um software que tem acelerado a transformação digital no mundo. Ele compõe sistemas como o Android, aplicativos de bancos, e-commerces, o PIX, e outros sistemas operacionais e soluções que já fazem parte do nosso dia a dia. Como o próprio nome sugere, ele é um código aberto, ou seja, é projetado para ser acessado abertamente pelo público: todas as pessoas podem vê-lo, modificá-lo e distribuí-lo conforme suas necessidades. Com a tecnologia, é possível ter menor tempo de resposta, maior escala, flexibilidade e segurança, além de menos probabilidade de erros.

“O que torna o open source a base para a inovação e para a transformação digital é sua essência colaborativa e descentralizada. O desenvolvimento é contínuo e realizado por diversas pessoas em diferentes partes do mundo. Esse modelo de trabalho permite a criação de novas soluções muito mais rapidamente, além de minimizar o risco de falhas”, explica Paulo Ceschin, diretor de Vendas da Red Hat Brasil, líder mundial no fornecimento de soluções open source.

Os inúmeros benefícios têm levado o código aberto a ser um dos mais procurados do mercado. Pesquisa realizada pela Red Hat em 2021 com mais de 1.250 executivos constatou que o uso de softwares open source se tornou ainda mais comum no âmbito corporativo. Cerca de 90% dos respondentes afirmaram usar atualmente ao menos um software de código aberto para fins corporativos. Mais da metade (54%) decidiu empregar os recursos especificamente para avançar na transformação digital, apostando em tecnologias como nuvem híbrida e automação.

“O open source já vinha observando uma crescente no mercado. No entanto, a pandemia tornou a adesão a essas tecnologias mandatória para os negócios. Principalmente, a nuvem híbrida e a automação ganharam grande destaque, contribuindo com alta capacidade de processamento e escalabilidade, para permitir o funcionamento de serviços vitais, e para a manutenção da maioria das plataformas de videoconferências e streaming, por exemplo”, afirma o executivo.

Impactos positivos



Exemplos recentes demonstram o impacto que a tecnologia tem feito na comunidade. Por meio do open banking, que vem sendo implementado pelo Banco Central, tem sido possível ampliar a livre concorrência e, assim, o acesso ao ecossistema financeiro para mais brasileiros. “Investir nas tecnologias open source é investir no futuro, solucionando não apenas demandas de mercado, como experiência e personalização, mas também da sociedade, como inclusão e integração”, destaca Paulo Ceschin.

Durante a pandemia, o sistema aberto e colaborativo também deu luz à ciência aberta, na qual a troca constante de informações entre diversos pesquisadores pôde acelerar o processo para o desenvolvimento de vacinas. Isso sem contar a infinidade de softwares open para coletar e armazenar dados sobre a Covid, e até respiradores de baixo custo desenvolvidos via código aberto.

“As necessidades do mercado e da sociedade estão em constante mudança e de forma muito rápida. Oferecer inovação nessa velocidade, com excelência de entrega, só é possível quando contamos com uma infraestrutura adaptada e, em momentos delicados, como o da pandemia, vemos como essa adaptação é fundamental para permitir movimentos rápidos, inteligentes e acertados”, complementa Ceschin.

Impulsionando o código aberto



Maior empresa open source do mundo, a Red Hat tem trabalhado junto aos seus parceiros e clientes para oferecer soluções para as mais diversas organizações em uma infinidade de setores. “Gosto de dizer que funcionamos como o motor das empresas para que possam acelerar sua modernização e transformação digital”, explica o diretor de Vendas da companhia.

Desde empresas de menor porte até grandes multinacionais podem se beneficiar de soluções de código aberto que fazem parte do portfólio da Red Hat. Formada por um time de experts e uma estreita relação com a comunidade desenvolvedora, a companhia tem se destacado por entregar ferramentas capazes de oferecer um universo de possibilidades para a inovação. “Criamos soluções que possibilitem encontrar novas oportunidades de negócio e, mais do que isso, que promovam uma mudança completa nas empresas, de seu posicionamento à cultura, direcionando-as a um futuro muito mais colaborativo, integrado e conectado”, diz Ceschin.

Oferecendo tecnologias de alto rendimento como nuvem híbrida aberta, containers e Kubernetes, a Red Hat torna o open source acessível a todo o mercado. “Hoje ainda percebemos um certo receio de algumas empresas em aderir ao open source, com a falsa ideia de que é muito caro ou que só oferece soluções para grandes corporações. A realidade é que possui um portfólio amplo, capaz de se adaptar às necessidades de qualquer negócio. As tecnologias de código aberto da Red Hat são uma solução viável e tangível para pequenas e médias companhias modernizarem sua infraestrutura”, garante o executivo.

Já há alguns anos avançar não é uma escolha, é uma opção mandatória para toda e qualquer organização. A transformação digital continua sendo uma ferramenta importante para que as companhias possam superar seus desafios imediatos, ao mesmo tempo em que constroem novas instâncias de crescimento. E o open source se mostrar fundamental para auxiliar nessa transição de tecnologias legadas a um novo universo aberto, escalável e flexível.

