Embalagem econômica ou família é realmente mais barata? Veja quando compensa

Nos supermercados e principalmente em atacarejos, as opções chamadas econômicas ou de família atraem os consumidores com a imponência das embalagens. Mas será que realmente se leva mais produto por menos? Levantamento feito pelo Diário do Nordeste mostrou uma redução do custo de 2,22% a 75% em 12 dos 15 itens pesquisados.

No comparativo, foram considerados os preços do litro ou quilo de itens de três categorias: alimento, higiene e limpeza. É necessário ponderar, no entanto, que os valores praticados podem variar de acordo com o estabelecimento. Portanto, os resultados encontrados nessa pesquisa não são determinantes.

Para saber se realmente compensa, é preciso fazer esse cálculo antes de colocar a mercadoria no carrinho.

Para o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador na área de Finanças Comportamentais, Érico Veras, nem sempre os pacotes maiores serão vantajosos, a depender do perfil do consumidor. Por isso, é fundamental colocar tudo na ponta do lápis antes de decidir.

O economista exemplifica a aquisição de um refrigerante. Pode até haver uma opção de dois litros mais barata do que a latinha, mas é preciso avaliar a necessidade do comprador naquele momento.

“Essa escolha também dependerá da capacidade de pagamento do consumidor, ele poderá não estar com dinheiro o suficiente para comprar a embalagem maior. Então, é uma escolha, mas sempre é necessário olhar qual o preço se está pagando pelo litro ou quilo”, explica.

Portanto, antes de optar pela embalagem econômica, é preciso considerar o tamanho da família, o consumo do item e, em casos de alimentos, se não há chances de desperdício. Outro ponto importante é considerar a armazenagem do produto para garantir a conservação adequada.

Conforme a pesquisa do Diário do Nordeste, apenas três opções da embalagem econômica não compensaram. A maior economia encontrada foi a de um enxaguante bucal de 2 litros, que custava R$ 29,59, enquanto o tamanho de 240 ml era vendido por R$ 13,42.

Após calculado os valores pelo litro, identificou-se que a embalagem econômica era R$ 38,90 mais barata.

Legenda: Para o levantamento, foi considerado o valor vendido no varejo. Também foram escolhidos apenas produtos da mesma marca, considerando apenas tamanhos diferentes Foto: Diário do Nordeste

O segundo produto mais vantajoso foi o cereal infantil, saindo R$ 14 mais barato por quilo.

Legenda: Para o levantamento, foi considerado o valor vendido no varejo. Também foram escolhidos apenas produtos da mesma marca, considerando apenas tamanhos diferentes Foto: Diário do Nordeste

O desodorante de embalagem econômica também vale a pena, conforme o levantamento, proporcionando uma economia de R$ 9,90.

Legenda: Para o levantamento, foi considerado o valor vendido no varejo. Também foram escolhidos apenas produtos da mesma marca, considerando apenas tamanhos diferentes Foto: Desodorante

O sabão em pó de tamanho família (5,6 kg), porém, custa R$ 0,10 a mais por quilo do que o tamanho menor.

Legenda: No dia da pesquisa, o pacote do sabão em pó de 5,6 kg custava R$ 20, 90, enquanto o de R$ 5,6 kg custava R$ 73,90. Para o levantamento, foi considerado o valor vendido no varejo. Também foram escolhidos apenas produtos da mesma marca, considerando apenas tamanhos diferentes Foto: Diário do Nordeste

Já o sabonete de uma marca compensou, enquanto outra ficava R$ 0,40 mais caro.

Legenda: Pelo peso, a embalagem econômica dessa marca ficava R$ 6,10 mais barata. No entanto, não havia a mesma fragrância para a comparação. O levantamento considerou o valor vendido no varejo e priorizou produtos da mesma marca Foto: Diário do Nordeste

Legenda: Já a embalagem econômica desta marca, considerando o peso, ficaria R$ 0,40 mais cara Foto: Diário do Nordeste

Quais os direitos do consumidor

A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Claudia Santos, explica que as embalagens econômicas ou família, assim como as tradicionais, devem conter todas as informações claras sobre o produto, incluindo quantidade.

“Com relação ao preço propriamente dito, se é mais barato e mais caro, a gente não pode fazer comparativo se a embalagem é reduzida, a não ser que o consumidor desconfie de abusividade no preço”, observa. Nesse caso, aponta, deve-se denunciar aos órgãos de defesa do consumidor.

A presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, acrescenta que a Portaria nº 392/2021, do Ministério da Justiça, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor informar a respeito da alteração quantitativa de produto embalado colocando à venda.

“Sempre que ocorrer alguma alteração de quantidades do produto, a empresa precisa comunicar de forma clara, precisa e ostensiva”, explicou.

Para Eneylândia, o consumidor deve ficar atento em relação aos preços praticados fazendo, por exemplo, comparativos de economia entre os diversos tipos de embalagens e quantitativos existentes.

Como denunciar

O Procon recebe denúncias pelo telefone 151, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, bem como de forma virtual, em qualquer dia e horário da semana, no portal da Prefeitura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br); e ainda pelo aplicativo Procon Fortaleza.