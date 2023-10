Em recuperação judicial, Amaro fecha loja em shopping de Fortaleza

A empresa de moda Amaro, que está em processo de recuperação judicial, fechou a loja que mantinha no Shopping RioMar Fortaleza. A operação encerrou em 26 de outubro, segundo o estabelecimento.

Inaugurada em abril de 2022, a loja no RioMar foi a primeira unidade física no Ceará. O Diário do Nordeste entrou em contato com a Amaro para entender o motivo do fechamento, mas não obteve retorno.

A unidade do Shopping Iguatemi Fortaleza, que abriu em julho de 2022, segue operando e é a única na Capital.

A empresa brasileira de moda feminina foi fundada em 2012, com foco no mercado digital. Três anos depois, lançou seu modelo de lojas físicas, chamadas de 'guide shop'.

Além das peças próprias, a empresa também vende produtos de outras marcas e investiu no ramo infantil e de decoração.

Recuperação judicial

A Amaro entrou em recuperação judicial em março, com dívida de R$ 244,6 milhões. Segundo a Forbes, a dívida líquida da empresa é de R$ 151,7 milhões, em obrigações bancárias, e R$ 39 milhões em débito a fornecedores.

Veja também

No processo de recuperação, a empresa argumenta que os débitos "se sobrepõem à capacidade financeira da empresa neste momento, razão que fundamenta o presente pedido".

O pedido também alega que a marca passa por uma queda nas vendas e sofre com a alta da inflação. A empresa recebeu aval judicial do plano por créditos que representam 41,63% da soma em aberto, cerca de R$ 101 milhões.