Em parceria com empresas cearenses, construtora paulista impulsiona economia na RMF

Em busca de proporcionar crescimento econômico e oportunidade de moradia, a construtora e incorporadora RNI segue investindo no Ceará. Com trajetória de mais de 30 anos, a empresa conta com parcerias locais nos espaços onde atua.

No Ceará, esse quadro colaborativo é composto pela SM Incorporações e Imobiliária Jereissati, que há mais de 20 anos atuam junto à RNI. Inclusive, a parceria não se limita ao estado, com um empreendimento tendo sido lançado em 2021 na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

“Nós temos uma parceria de mais de 20 anos e com mais projetos em desenvolvimento. A parceria é muito positiva para todas as empresas, pois traz credibilidade, unindo o know-how da RNI com seus produtos e o know-how deles com o mercado local”, explica Gustavo Felix, Diretor de Vendas e Marketing da RNI.

Desde o início da parceria entre a RNI, SM Incorporações e Imobiliária Jereissati, 3091 unidades habitacionais já foram lançadas, gerando mais de 4000 empregos direitos e indiretos ao longo dos anos.

O mais novo empreendimento da RNI no estado é o residencial Moradas da Serra, no bairro Jereissati 3, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o 9º no Ceará.

“Com o impulsionamento e migração das pessoas para os nossos empreendimentos, a prefeitura e comércios locais aumentam seus investimentos e trazem desenvolvimento econômico, além de estrutura como supermercados, lojas, parques, escolas, hospitais, tudo vem em paralelo para fornecer qualidade de vida ao morador”, detalha Gustavo Félix. No caso do Moradas da Serra, a previsão é de que 455 empregos diretos e indiretos sejam criados.

“Além de oferecer empreendimentos de alta qualidade, com moradias amplas e bem localizadas, temos a missão de desenvolver as regiões onde atuamos. Com o novo Moradas da Serra, seguimos com este propósito”, comenta o Diretor de Vendas e Marketing.

Moradas da Serra

Ao todo, o Moradas da Serra conta com 594 unidades e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 102 milhões. O projeto completo pode ser conferido no portal oficial da RNI. O residencial, localizado próximo ao North Shopping Maracanaú, conta com portaria, academia, campo gramado, piscina para adultos e crianças, entre outras comodidades.

“Além de dar a oportunidade para centenas de pessoas com as obras do Moradas da Serra, em Pacatuba, deixaremos um legado na cidade com a urbanização que o empreendimento trará ao tradicional bairro Conjunto Jereissati 3, com nossa estratégia de negócios que movimenta o entorno”, acrescenta Luciana Vasallo Coelho, Diretora de Novos Negócios e Legalização da RNI.

Legenda: O Moradas da Serra está localizado próximo ao North Shopping Maracanaú Foto: Divulgação

Todas as residências do Moradas da Serra possuem piso cerâmico em todos os ambientes, preparação para instalação de aparelhos de ar-condicionado nos dormitórios, reservatório de água individualizado e outros benefícios. Os interessados podem conferir a casa decorada no estande de vendas localizado na Av. B, s/nº - Conj. Jereissati 3, Pacatuba - CE, 61814-004.

Em nível nacional, a construtora e incorporadora RNI atua em cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e outras localidades da região Centro-Oeste, além do Ceará. Por ser focada em empreendimentos voltados para o interior dos estados, cada projeto é realizado de acordo com o perfil das regiões e dos clientes das cidades.

Expansão no território nacional

Pertencente ao grupo Empresas Rodobens, a RNI já atua há 31 anos no mercado brasileiro, com 76 mil unidades distribuídas em 202 empreendimentos. O foco das iniciativas da construtora são mercados fora dos grandes centros, com atuação do agronegócio.

Entre os empreendimentos recém-lançados estão: Urban RNI (Piracicaba/ SP); RNI Reserva Blumenau, (Blumenau/ SC); RNI Reserva Cachoeirinha (Cachoeirinha /RS), RNI Origem Jardins Versalhes (Bady Bassitt/ SP) e RNI Moradas Jardins Vicente Bissoni (Rondonópolis /MS), RNI Origem Pelotas (Pelotas/ RS), somando um VGV de 674 milhões.

