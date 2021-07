Em meio à pandemia, quando vale a pena contratar um seguro de vida?

Com a pandemia, a necessidade de contratação de um seguro de vida bateu à porta dos brasileiros. De acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), o número de novos contratos cresceu 16,8% no acumulado deste ano comparado aos mesmos meses do ano passado. Quando vale a pena apostar na opção?

O seguro pode trazer alívio para a família na situação de perda ou invalidez de um ente familiar, mas a parcela mensal pode pesar no orçamento a depender da seguradora ou cobertura escolhida.

A contratação deve levar em conta características familiares do cliente, tais como a presença de filhos, rendas complementares na família ou mesmo a existência de dívidas em nome do titular do contrato. Uma família cuja renda financeira seja apenas estruturada no salário de um chefe de família, por exemplo, pode necessitar de uma apólice mais completa.

Vale a pena contratar?

O vice-presidente da Comissão de Assuntos Atuariais da Fenaprevi, Nelson Emiliano, explica que existem várias linhas de seguro diferentes que podem atender a pessoa em momentos da vida distintos. A contratação, portanto, depende do objetivo e da situação atual de cada pessoa.

Tipos de seguro

Seguro prestamista: ideal para pessoas que possuem dívidas. O seguro cobre o saldo devedor de bens ou empréstimos adquiridos pelo segurado em caso de morte e invalidez permanente ou temporária.

Seguro educacional: ideal para quem tem filhos em idade escolar. As despesas educacionais do beneficiário são cobertas caso o responsável sofra eventos cobertos no contrato.

Seguro por morte acidental: cobre, especificamente, fatalidades ligadas a acidentes pessoais. Pode ser mais indicado para pessoas com profissões de risco, como policiais ou bombeiros.

Seguro por incapacidade temporária: voltado para profissionais liberais ou autônomos, cujo afastamento do trabalho por doença ou acidente significa, também, perda de renda.

“Sempre quando a gente fala de seguro de vida o primeiro pensamento é morte e invalidez, mas tem uma gama de coberturas que pode cobrir praticamente todos os eventos que acontecem com uma pessoa”, explica Emiliano.

Ele destaca que, com a pandemia, a importância de ter um seguro de vida se tornou mais evidente. “Tinha aquela ideia de ‘não vou morrer agora’, mas tem um evento inesperado e você vê várias famílias que perderam o provedor financeiro. Sem o seguro de vida, como essa família se reorganiza?”, questiona.

O que analisar na hora do contrato

Três pontos devem chamar a atenção de quem está interessado em contratar um seguro de vida: o custo final, a cobertura e os riscos excluídos. Para quem está contratando planos do tipo PGBL ou VGBL, com foco na aposentadoria, é importante observar a taxa de administração e carregamento do fundo.

Nelson também recomenda que, para que a parcela pese menos no bolso, o segurado não contrate o seguro pensando em ganhos financeiros. “Se a principal renda da pessoa é de R$ 2.000, para que contratar seguro que ofereça R$ 4.000, R$ 5.000?. Devo contratar coberturas adequadas, capitais segurados adequados e depois fazer comparação de preços no mercado para pagar mais barato”, indica.

Para quem não possui muito conhecimento no ramo de seguros, o especialista recomenda a contratação por meio de agências ou consultores. Segundo ele, os profissionais podem esclarecer de forma mais individual quais coberturas são necessárias e ajudar a encontrar a melhor proposta.

Seguros e preços

Seguro Proteção Vida Bradesco (Bradesco): a partir de R$ 14,58

Porto Seguro Vida Mais Simples (Porto Seguro): A partir de R$ 4

Seguro de Vida Caixa (Caixa Seguradora): a partir de R$ 9,26

Individual (SulAmérica): a partir de R$ 41,30

BB Seguro Vida – Plano Básico (Banco do Brasil): a partir de R$ 9,74

Nubank Vida (Nubank): a partir de R$ 9,90

Seguro de vida (Youse): a partir de R$ 10

Individual (Fenasbac): a partir de R$ 16,07

