O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira (14), que “todos os servidores estaduais terão melhorias salariais a partir de 2022”. A afirmação foi repassada em transmissão ao vivo.

Não há, contudo, informações sobre os percentuais. Segundo Camilo, os detalhes serão divulgados até o fim deste ano.

"Tenho dialogado com todos os setores, procurado restruturar carreiras penalizadas ao longo do tempo e corrigir distorções. Já mandei algumas leis para Assembleia, outras serão enviadas. Mas quero dizer aos senhores servidores que todos terão melhorias salariais no ano de 2022", afirmou.

