Educação e entretenimento são a aposta de modelo de ensino da maior edtech brasileira

A flexibilidade do ensino a distância (EAD) já era uma grande vantagem antes da pandemia. Agora, o modelo não é mais apenas uma opção a se considerar, mas uma realidade para muitos brasileiros. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Brasil de 2020, os cursos de ensino à distância receberam mais matrículas do que os presenciais, tanto na rede pública quanto na privada.

A expansão da educação online favorece especialmente quem busca um ensino flexível para conciliar com outras atividades do dia a dia e oferecem uma metodologia que simplifica o uso da tecnologia. Quem entrou nesta seara e acompanha de perto o crescimento da EAD no Brasil foi a Descomplica Faculdade Digital , que saltou de 10 mil para 100 mil alunos durante a pandemia.

Entre 2020 e 2022, a edtech lançou mais de dez cursos nas áreas de gestão e tecnologia, apostando em uma linguagem contemporânea, divertida e didática para se conectar com os alunos e revolucionar a pedagogia do EAD. “Nosso método de ensino passa pelo que chamamos de ‘edutainment’, trazendo o melhor da pedagogia educacional e unindo a conteúdos atualizados, de fácil acesso e entendimento. Oferecemos uma plataforma intuitiva, com conteúdos curados. Somos a Netflix do ensino superior no Brasil”, afirma Paulo Carvalho, Gerente de Mídia da instituição.

A proposta de graduação da Descomplica tem não só atraído os nativos digitais, mas também permitindo que o acesso à educação seja cada vez mais amplo. “É interessante notar que a missão da Faculdade Descomplica em reduzir as distâncias do ensino se concretiza todos os dias, quando temos entre nossos alunos pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões. Atraímos principalmente quem busca pelas carreiras que mais crescem no mercado, pautadas pela nova economia”, analisa o gestor.

Experiência pedagógica

Com cursos a partir de R$230 mensais, a Descomplica conta com 14 cursos de graduação e pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC. As aulas são 100% digitais e o aluno ainda pode receber microcertificados a cada três meses para acelerar o processo de inserção no mercado de trabalho. A faculdade oferece ainda uma comunidade de estudos para troca de aprendizados e experiências entre os estudantes, com conteúdos exclusivos de apoio e monitoria personalizada.

“Ressignificamos o ambiente de estudo para que ele seja uma experiência prazerosa e pedagógica para o aluno. Buscamos despertar a curiosidade e o gosto pelo aprendizado por meio de cursos relevantes (mais desejados e mais cobiçados). Praticamos educação divertida, alegre e acolhedora. Todo conteúdo é bem-humorado, inclusive e, principalmente, as aulas”, destaca Paulo Carvalho.

Confira os cursos de Graduação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Grande demanda por profissionais)

Engenharia da Computação (Muitas oportunidades no mercado)

Marketing (Diversas carreiras em crescimento)

Pedagogia (Mensalidades fixas até o final do curso)

Administração (Diversas áreas de atuação)

Ciências Contábeis (Mensalidades fixas até o final do curso)

Recursos Humanos (Mensalidades fixas até o final do curso)

Sistemas de Informação (Diversas carreiras em crescimento)

Gestão Financeira (Mensalidades fixas até o final do curso)

Jogos Digitais (Um mercado que vem faturando 3x mais que indústria de Hollywood)

Computação em Nuvem (Grande demanda por profissionais)

Logística (Mensalidades fixas até o final do curso)

Ciência da Computação com ênfase em Full Stack Dev

Sistemas para Internet com ênfase em Front End Dev (Grande demanda por profissionais)

Mensalidades: de R$230,93 a R$265,93, a depender do curso.

Site Descomplica Faculdade Digital: https://descomplica.com.br/faculdade/

