Duas apostas do Ceará acertam cinco números na Mega-Sena e levam R$18 mil; veja onde

Duas apostas feitas em Fortaleza acertaram a "quina", ou seja, cinco números das seis dezenas da Mega-Sena. O concurso foi realizado neste sábado (8), em São Paulo. As apostas ganharam R$ 18 mil cada, enquanto uma aposta de São Paulo acertou seis números, levando para casa o prêmio de R$ 46.558.149,50.

As apostas cearenses foram feitas em modalidade simples. Uma foi feita de forma online a outra em uma casa lotérica localiada na Av. Pontes Vieira, no São João do Tauape. Cada apostador leva exatamente a quantia de R$18.062,58.

Veja as dezenas sorteadas: 14 - 17 - 32 - 36 - 39 - 60.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país.

É possível também apostar pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.