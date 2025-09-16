Diário do Nordeste
Duas apostas de SP acertam 15 dezenas da Lotofácil 3488 e levam mais de R$ 660 mil cada

Seis apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Papeletas de apostas da Loterias Caixa
Legenda: Seis apostas acertam 14 dezenas no estado do Ceará
Foto: Agência Brasil
Duas apostas do inteior de São Paulo acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3488, sorteada na noite desta terça-feira (16), e levaram R$ 663.523,03 cada. Os prêmios foram para as cidades de Matão (SP) e Sertãozinho (SP).

No Ceará, seis apostas simples acertaram 14 dezenas e foram premiadas. Três delas são de Fortaleza, com as outras três indo para os municípios de Campos Sales, Nova Russas e Sobral. Cada uma delas levou R$ 1.698,72.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (17), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

01-03-04-05-06-08-09-11-12-13-14-15-17-22-25

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03

14 acertos
234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72

13 acertos
8.176 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
113.213 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
539.721 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Papeletas da Mega-Sena
