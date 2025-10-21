Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3518 e levam mais de R$ 2,2 milhões cada
Veja como acompanhar o resultado do sorteio
Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3518, sorteada na noite desta terça-feira (21), e levaram R$ 2.280.777,15 cada.
As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de Vila Velha (ES) e São Paulo (SP).
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (22), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE
13 - 17 - 16 - 22 - 12 - 21 - 25 - 02 - 11 - 24 - 05 - 07 - 06 - 19 - 14
RESUMO DO SORTEIO
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 2.280.777,15
14 acertos
321 apostas ganhadoras, R$ 1.911,10
13 acertos
12396 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
150093 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
807358 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.
