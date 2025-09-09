Diário do Nordeste
Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3482 e levam mais de R$ 720 mil cada

Dez apostas do ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Homem entrando dentro de uma lotérica
Legenda: No Ceará, dez apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$ 1.035,69
Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3482, sorteada na noite desta terça-feira (9), e levaram R$ 724.370,11, cada.

As duas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Contagem Aracaju, capital de Sergipe, e Jundiaí (SP).

No Ceará, dez apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$ 1.035,69, sendo cinco delas feitas em Fortaleza. As outras cinco foram para os municípios de Aquiraz, Caucaia, Iguatu, Ipaumirim e Quixeramobim

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (10), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

01-02-04-05-09-10-13-14-15-17-19-20-22-24-25

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 724.370,11

14 acertos
419 apostas ganhadoras, R$ 1.035,69

13 acertos
14.676 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

136.061 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
631.675 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

