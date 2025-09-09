Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3482 e levam mais de R$ 720 mil cada
Dez apostas do ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas
Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3482, sorteada na noite desta terça-feira (9), e levaram R$ 724.370,11, cada.
As duas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Contagem Aracaju, capital de Sergipe, e Jundiaí (SP).
No Ceará, dez apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$ 1.035,69, sendo cinco delas feitas em Fortaleza. As outras cinco foram para os municípios de Aquiraz, Caucaia, Iguatu, Ipaumirim e Quixeramobim.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (10), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE
01-02-04-05-09-10-13-14-15-17-19-20-22-24-25
RESUMO DO SORTEIO
15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 724.370,11
14 acertos
419 apostas ganhadoras, R$ 1.035,69
13 acertos
14.676 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
136.061 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
631.675 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Entenda como jogar na Lotofácil
As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.
Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|15
|R$ 3,50
|3.268.760
|16
|R$ 48,00
|204.298
|17
|R$ 408,00
|24.035
|18
|R$ 2.448,00
|4.006
|19
|R$ 11.628,00
|843
|20
|R$ 46.512,00
|211
Qual o valor da aposta na Lotofácil
A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.
Com quantos números ganha na Lotofácil
Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.