Dois apostadores de SP levam mais de R$ 820 mil cada na Lotofácil 3427; confira

Dois apostadores do estado de São Paulo levaram mais de R$ 828 mil cada no concurso 3427 da Lotofácil, que ocorreu nesta quinta-feira (26), no Espaço da Sorte das Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 01-02-06-07-09-10-11-15-17-18-19-20-21-22-24.

As apostas vencedoras do prêmio principal foram para as cidades de São Francisco (SP) e São Bernardo do Campo (SP), sendo que esta última foi feita por canal eletrônico.

Três apostas do Ceará estiveram entre as 150 que fizeram 14 acertos, com cada uma recebendo um prêmio de R$ 2.315,28. Duas apostas vieram de Fortaleza e uma do município de Palhano.

Resultado do restante do sorteio:

6.291 jogos vencedores acertaram 13 números e levaram R$ 30.

85.959 apostas com 12 acertos e levaram R$ 12.

486.035 apostas fizeram 11 dezenas e ganharam R$ 6.

Próximo sorteio da Lotofácil

A Lotofácil 3428 acontece nesta sexta-feira (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20 horas.

Os apostadores que jogarem no concurso concorrem ao prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Como jogar na Lotofácil

Quem desejar fazer um "fezinha" e tentar a sorte na Lotofácil deve fazer sua aposta até as 19h30 do dia do sorteio, presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos. O jogo mínimo custa R$ 3 e dá o direito do jogador escolher 15 números, dentre os 25 disponíveis no volante.

Quem deseja aumentar as chances de ganhar e gosta de jogar em grupo ainda pode apostar no formato bolão. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Os bolões têm um preço mínimo de somente R$ 12, com cada cota a partir de R$ 4.