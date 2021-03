Diesel fica 12 centavos mais caro no Ceará, aponta ANP

O preço do diesel voltou a subir no Ceará. Segundo dados da pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio de revenda cobrado pelo litro do combustível no Estado teve um acréscimo de 12 centavos.

Os dados são referentes à comparação do preço registrado em postos nas semanas entre os dias 28 de fevereiro e 6 de março, e entre os dias 7 e 13 de março.

Com o resultado, o preço médio cobrado pelo litro do diesel, no Estado, passou de R$ 4,322 para R$ 4,442, mesmo após a decisão do Governo Federal de isentar o combustível da cobrança do PIS/Cofins.

O preço mínimo cobrado pelo diesel foi de R$ 4,230, enquanto o valor máximo registrado foi de R$ 4,619.

Etanol também em alta

Outro combustível que ficou mais caro no Ceará, de acordo com a ANP, foi etanol hidratado. No mesmo período analisado para o diesel, o álcool ficou cerca de 30 centavos mais caro.

Entre os dias 28/2 e 6/3, o litro do etanol tinha um valor médio de R$ 4,153. Contudo, na semana passada, o combustível já estava sendo revendido no Estado pela média de R$ 4,454.

O preço máximo do etanol, no Ceará, ficou em R$ 4,799, enquanto o mínimo foi de R$ 4,059.