Dicas de presente: JMartins Perfumes conta com fragrâncias e maquiagens para o Natal

Em busca de proporcionar aos clientes o acesso às principais fragrâncias internacionais, a JMartins Perfumes vem ampliando o catálogo de produtos. Recentemente, a empresa passou a importar as coleções XO Xclusif Oud e Luxury Collection, da Orientica Premium, marca dos Emirados Árabes Unidos.

Durante o período natalino, entre as opções de destaque estão os coffrets, kits de perfumes importados que, além das fragrâncias, incluem também body lotion, shower gel e miniaturas. Marcas como Carolina Herrera, Rabanne, Lancôme, Hugo Boss e Bvlgari são algumas que possuem coffrets disponíveis na JMartins.

Para celebrar a época natalina, os clientes da perfumaria serão presenteados com um vinho argentino ou espumante em compras nas lojas acima dos R$ 599. A JMartins Perfumes está presente nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Teresina, no Piauí.

A JMartins também investiu na parceria com a marca norte-americana de cosméticos Revlon, e agora conta com toda a linha de maquiagem nas lojas de Juazeiro do Norte, Sobral, Teresina e no Iguatemi Bosque.

Outras parcerias foram com a marca japonesa Shiseido e a francesa Sisley, especializada em maquiagens e tratamentos, ambas disponíveis na JMartins do Shopping Rio Poty, em Teresina.

Dentro do catálogo de importados da empresa, há opções de itens com valor mais acessível, como perfumes da marca polonesa La Rive, que saem a partir de R$ 99.

Todos os produtos da Jmartins podem ser adquiridos por meio do link: https://linktr.ee/jmartinsperfumes_

Serviço