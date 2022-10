Diário do Nordeste e TV Verdes Mares são finalistas do Prêmio Sebrae de Jornalismo na etapa nacional

O Diário do Nordeste e a TV Verdes Mares foram reconhecidos mais uma vez no Prêmio Sebrae de Jornalismo e agora avançam para a etapa nacional, que ocorrerá em dezembro.

A repórter Lívia Carvalho, do Diário do Nordeste, foi contemplada na categoria "Jornalista Revelação", com a matéria "Empreendedores cearenses driblam crise e investem no chocolate para a Páscoa". A TV Verdes Mares venceu no Nordeste com a série "Geração Prateada", na categoria "Jornalismo em Vídeo".

Sobre o reconhecimento, Lívia Carvalho pontuou a importância dos pequenos empreendedores para a geração de empregos no País. "Na pandemia, o trabalho dessas pessoas se tornou ainda mais importante. Contar essas histórias é reforçar também a necessidade de melhores condições econômicas pro fortalecimento dos pequenos negócios".

A repórter Aline Oliveira, integrante da equipe responsável pela série "Geração Prateada", comemorou a repercussão do material jornalístico e acredita que o conteúdo "plantou uma semente" sobre a necessidade de discutir e acolher as necessidades das pessoas com mais de 60 anos.

"Muitos idosos querem ser ativos e ao mesmo tempo precisam trabalhar, muitas vezes para suprir gastos porque a aposentadoria nem sempre é suficiente", disse Aline. "Inserir essas pessoas no mercado de trabalho, na vida produtiva e no lazer é uma luta de todos nós", acrescentou.

O Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu 1.141 inscrições de todo o Brasil. Nesta 9ª edição, que destaca "A importância dos pequenos negócios para a economia do país", 86 trabalhos já foram premiados na etapa Estadual, que ocorreu em 21 estados.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE