Diário do Nordeste assume liderança na região e anuncia expansão

O Diário é o jornal mais lido do Nordeste. De acordo com o relatório do mês de abril da ComScore - maior consultoria de mídia do mundo - o DN apareceu como o jornal mais acessado, lido por mais tempo, com mais páginas vistas em todo o Nordeste e prestes a entrar no top 10 do Brasil.

Segundo os dados, o portal do DN teve 13 milhões de visitantes no mês de abril e 61 milhões de visualizações de páginas. Além disso, os usuários permaneceram por 81 milhões de minutos no portal, números que tornam o DN 95% maior que o segundo lugar.

O diretor-superintendente do Sistema Verdes Mares - conglomerado de comunicação do qual o jornal faz parte - Ruy do Ceará, anuncia que a atuação do jornal, sediado em Fortaleza (CE), será expandida nos próximos anos para todo o Nordeste.

Ruy do Ceará Diretor-superintendente do Sistema Verdes Mares "Nosso objetivo é ser o jornal mais relevante da Região, com conteúdo para nordestinos, e nos tornar um dos jornais mais lidos do país".

Legenda: Diretor-superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará destaca plano de expandir atuação do Diário na região Nordeste Foto: Arquivo

"A partir de junho faremos um road show nas agências de São Paulo levando nosso modelo de conteúdo e estratégia de expansão. Trabalharemos modelos comerciais específicos para verticais temáticas buscando alinhamento de afinidade mais amplo com o anunciante", explica o diretor comercial e marketing do SVM, Erick Picanço.

Legenda: Erick Picanço, diretor comercial e marketing do SVM, afirma que o Diário trabalha com modelos comerciais específicos para verticais temáticas Foto: Kid Júnior

No último ano, o jornal Diário do Nordeste implementou importantes transformações que o levaram a focar prioritariamente na sua estratégia de expansão digital ao passo em que abandonou o impresso. Rapidamente os resultados surgiram a partir da prática ostensiva de geração de conteúdo sobre diversos assuntos que aliam exclusividade, novidade e relevância.

Saiba mais

O Diário do Nordeste integra o Sistema Verdes Mares, que é formado também pelas rádios FM 93, Verdinha, Recife FM e Rádio Tamoio; emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; e G1 Ceará.

O SVM faz parte do Grupo Edson Queiroz, um dos maiores conglomerados empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios