Dia Livre de Impostos tem hoje perfumes, sapatos e roupas com descontos de até 70%

Biquínis, perfurmes, óculos de sol, roupas femininas e masculinas são alguns dos produtos que estarão com descontos de até 70%, nesta quinta-feira (27), no Dia Livre de Impostos, em mais de 300 lojas em Fortaleza.

A iniciativa é da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) Jovem de Fortaleza e deve aquecer o mercado que vem sofrendo com os impactos da pandemia, além de conscientizar a população sobre o peso dos tributos.

“Fazemos a ação para que os consumidores tenham a experiência de comprarem sem o valor dos impostos. Com tributos menores, consumiríamos bem mais”, afirma Roberto Leite Júnior, presidente da CDL Jovem.

A data escolhida, de acordo com Junior, não é em vão. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) aponta que, no Brasil, é necessário trabalhar cerca de 150 dias (cinco meses), só para pagar os tributos, os quais correspondem a mais de 40% do rendimento médio do trabalhador.

Confira lista de descontos por segmento

Biquínis: 33%

Sapatos: 36%

Perfumes: 69%

Óculos de sol: 44%

Roupas: 34%

Dentre os produtos que serão oferecidos sem o valor do imposto, estão perfumes importados, de R$ 550 por R$ 121, roupas de R$ 90 por R$ 56, e óculos de sol, de R$ 345 por R$ 193,20.

Onde comprar?

A ação terá um site exclusivo, no qual estarão reunidos todos os produtos com desconto. Além disso, os consumidores também vão poder conferir os produtos livres de tributos nos Shoppings Eusébio, Iguatemi, North Shopping Fortaleza e Jóquei, além de algumas lojas de rua.

Quais lojas estarão participando?

Em 2020, cerca de 46 lojas participaram da ação oferecendo descontos de até 70%, entre elas grandes marcas. A lista completa está no site oficial da CDL Jovem.

Expectativa de vendas

O presidente da CDL Jovem afirma que as expectativas para as vendas neste ano são positivas e devem superar as de 2020. No ano passado, a iniciativa aconteceu somente em formato online devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Roberto Leite Junior Presidente da CDL Jovem “Nossa expectativa é que superemos o ano de 2020 e consigamos vender tão bem quanto em 2019. Sabemos que as pessoas estão precisando vender seus produtos e os consumidores também passam por limitações financeiras, é uma oportunidade de eles comprarem sem imposto e com descontos”.

A meta para este ano é de cerca de 200 lojas participantes. Os descontos de até 70% relativos aos impostos serão custeados pelos próprios lojistas na ação.

No entanto, não são todos os produtos das lojas que estarão com desconto, cada lojista vai selecionar pelo menos cinco itens que serão vendidos em valor equivalente ao que custaria sem a incidência dos tributos.

Além das vendas, a CDL Jovem vai realizar uma exposição nos shoppings participantes demonstrando os valores de impostos pagos em produtos que consumidores usam no dia a dia.

“A ideia é que as pessoas adquiram conhecimento, é uma ação de conscientização política”, pontua.